Rescatan a una pequeña perrita que estuvo cuatro días entre los escombros en Cali

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer este domingo 16 de agosto el balance más reciente del terremoto ocurrido hace siete días, el lunes 10 de agosto.

En los 15 departamentos afectados, se tienen registros de 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 354 afectados.

Dueño de Wendy perdió a su esposa e hijo

Una de las ciudades más afectadas por la tragedia ha sido Cali. De acuerdo con el último boletín de Asocapitales, aquí se concentra el mayor número de heridos con 1.485.

Una historia de esperanza en medio de la tragedia se dio hace pocas horas en la capital vallecaucana. Uniformados de la Policía pudieron rescatar con vida a Wendy, una perrita que estuvo cuatro días entre los escombros.

Wendy quedó atrapada tras el colapso de la estructura en la comuna 19. Uniformados del Grupo de Carabineros y Seguridad Rural pudieron sacarla.

La Policía indicó que días atrás habían sido rescatadas otras tres mascotas pertenecientes a la misma persona. El dueño perdió a su esposa e hijo, por lo que los animales quedaron como su única compañía.

Canales habilitados para reportar mascotas desaparecidas

“Sus perros se han convertido en el vínculo lo que todavía permanece, en una compañía silenciosa que lo aferran a la vida”, informó la Policía tras destacar el hallazgo.

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Las autoridades también recalcaron que, con corte al sábado 15 de agosto, más de 40 animales pudieron ser rescatados: “Cada uno tiene una historia que jamás será contada, pero que se refleja en la profundidad de sus miradas”.

No obstante, las labores no han cesado y para ello es vital el apoyo de la ciudadanía. Si una persona desea dar a conocer un caso de animales desaparecidos, puede reportarlo en el Centro de Bienestar Animal o en la línea 3160107271 dispuesta por Carabineros.