Famoso cantante de vallenato cayó de la tarima y tuvo que ser auxiliado

El cantante vallenato Churo Díaz sufrió una fuerte caída durante una presentación en Codazzi, Cesar. El momento quedó registrado en video y posteriormente el artista tuvo que ser retirado del lugar para recibir atención médica.

El incidente ocurrió mientras el intérprete caminaba hacia atrás sobre la tarima mientras cantaba y bailaba. En un momento, perdió el equilibrio y cayó desde el escenario.

¿Qué le pasó a Churo Díaz durante el concierto?

Las imágenes mostraron al artista en el suelo después del golpe. Tras la caída, Churo Díaz se llevó una mano hacia uno de sus tobillos y evidenció signos de dolor.

Personas que se encontraban cerca de la tarima acudieron rápidamente para auxiliarlo. El cantante permaneció algunos instantes en el lugar mientras recibía ayuda de quienes estaban a su alrededor.

Posteriormente, otro video permitió conocer que el artista tuvo que ser retirado del sitio cargado por varias personas. Por las imágenes, se presume que fue trasladado para recibir valoración médica después del fuerte impacto.

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Hasta ahora no se conoce un diagnóstico oficial sobre la condición de Churo Díaz.

¿Churo Díaz tuvo que cancelar sus próximas presentaciones?

El accidente ocurrió mientras el cantante cumplía con su agenda de presentaciones de este fin de semana.

Para este domingo estaban previstas actuaciones de Churo Díaz en Mahates y San Cristóbal, Bolívar. Sin embargo, por ahora no existe información oficial que confirme si el artista podrá cumplir con estos compromisos después del incidente.

La prioridad estará puesta en conocer el resultado de la valoración médica y determinar si el golpe le produjo alguna lesión que requiera tratamiento o reposo.

Churo Díaz, cuyo nombre de pila es Jorge Iván Díaz Lafaurie, nació en Urumita, La Guajira, en 1983. El cantante pertenece a la generación de la Nueva Ola del Vallenato y ha desarrollado buena parte de su carrera dentro del vallenato contemporáneo.

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Además de su trayectoria musical, el artista tiene un vínculo familiar conocido con el fútbol colombiano: es primo paterno del jugador Luis Díaz.