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Compañero de Luis Díaz se desplomó en pleno partido: preocupación en el Bayern

Alarma en Bayern Múnich por episodio que sufrió Jamal Musiala, compañero de Luis Díaz.

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Foto: AFP-captura pantalla @porqueTTarg

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
02:04 p. m.
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Jamal Musiala, protagonizó un momento de tensión durante el amistoso entre Bayern Múnich y Leipzig. El mediocampista alemán, compañero de Luis Díaz, cayó repentinamente al césped y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.

El jugador logró abandonar la cancha por sus propios medios, pero el Bayern todavía no ha entregado un parte médico que explique qué ocurrió.

¿Qué le pasó a Jamal Musiala durante el partido?

El episodio ocurrió poco antes del final del encuentro. Musiala, de 23 años, se desplomó sobre el terreno de juego y de inmediato sus compañeros solicitaron la presencia de los médicos.

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El personal sanitario ingresó rápidamente para revisar al futbolista. La situación generó preocupación entre los jugadores y quienes estaban en el estadio, aunque una señal del equipo médico ayudó a reducir la tensión: uno de sus integrantes levantó el pulgar mientras atendían al alemán.

Después de algunos minutos, Musiala consiguió ponerse de pie y salió del campo caminando, sin necesitar ayuda.

De acuerdo con la información de la agencia alemana DPA, el jugador también pudo bajar por sus propios medios las escaleras hacia el túnel de vestuarios. Sin embargo, todavía se le observaba aturdido después del episodio.

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El incidente ocurrió en un partido de preparación del Bayern, equipo en el que también milita el colombiano Luis Díaz.

¿Qué dijo el Bayern sobre el estado de Musiala?

Horas después del partido apareció una primera señal de tranquilidad, aunque todavía no había una explicación sobre las causas del desplome.

Un integrante de la junta directiva del Bayern encargado del área deportiva aseguró que “lo principal es que está bien”, sin entregar mayores detalles sobre lo sucedido.

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Tampoco se conoce qué provocó exactamente que el mediocampista cayera al césped durante el encuentro frente a Leipzig.

Por ahora, la principal señal positiva es que Musiala pudo retirarse caminando del terreno de juego.

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