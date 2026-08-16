Periodista José Fernando Patiño rompió en llanto tras hallar recuerdos de su padre entre los escombros

En el barrio Capri, en Cali, las labores de remoción de escombros continúan después del terremoto que golpeó al suroccidente del país. Pero mientras maquinaria y organismos de socorro trabajan para despejar la zona, hay otra tarea que para muchas familias resulta igual de importante: recuperar los recuerdos de toda una vida.

A pocos metros de donde se levantaban las Torres de Limonar fueron agrupadas algunas de las pertenencias que lograron ser rescatadas. Maletas, fotografías, documentos, prendas de vestir y objetos familiares esperan ser reconocidos por sus propietarios.

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Entre quienes regresaron estuvo José Fernando Patiño, periodista y familiar de una de las víctimas del colapso. Su padre murió atrapado entre las estructuras y, después de despedirlo, volvió al lugar en busca de objetos que le permitan conservar una parte de la vida que compartieron.

Yo ayer le di el último adiós a mi padre después de arrancárselo de los escombros. Hoy me vine a intentar sacar algún recuerdo que me lleve a la vida que viví con mi padre.

Entre las pertenencias encontró una maleta de su papá y un álbum de fotografías de su infancia. Al abrirlo, aparecieron imágenes que, más allá de su valor material, representan momentos familiares que ahora cobran un significado especial.

Así reaccionó José Fernando Patiño tras hallar recuerdos de su familia

Para las familias que perdieron sus viviendas y, en algunos casos, a sus seres queridos, recuperar una fotografía o un objeto cotidiano significa conservar una parte de su historia.

José Fernando mostró fotografías en las que aparece junto a sus padres durante su niñez. También recordó algunos de los momentos que compartió con su papá, quien solía acompañarlo con una guitarra.

Mi papá me dio la infancia más hermosa que me puedo dar, igual que mi mamá. Me tocaron unos seres extraordinarios.

Por eso hizo un llamado para que las pertenencias recuperadas sean protegidas y clasificadas antes de que puedan deteriorarse. Algunas quedaron expuestas a la lluvia después de que fuera retirada una de las carpas que las protegía.

Esto no son cualquier cosa. Aquí hay recuerdos de la gente y los recuerdos hoy valen oro.

La petición es encontrar un espacio adecuado donde puedan permanecer estos objetos y permitir que las familias los identifiquen y recuperen.

¿Qué está pasando con las familias que ya no pueden regresar a sus casas?

La emergencia no solo afecta a quienes perdieron sus viviendas por el colapso. En otros sectores de Cali, familias enteras han tenido que abandonar sus hogares porque las estructuras quedaron comprometidas y representan un riesgo.

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En el barrio San Fernando, seis familias viven hoy una situación similar. Sus viviendas presentan graves daños y, aunque muchas de sus pertenencias permanecen en el lugar, ya no pueden regresar con tranquilidad.

Viviana Posada recuerda el momento en que vio cómo su hogar quedaba prácticamente destruido.

Vi la muerte cerquitísima. La nevera estaba recién comprada, la lavadora, la estufa y todo se perdió. Pero gracias a Dios tenemos vida.

Ahora algunas de sus pertenencias permanecen empacadas en bolsas mientras la familia intenta encontrar un lugar donde instalarse.