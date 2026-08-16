Terremoto en Colombia: plataforma habilita tecnología gratuita de donaciones para fundaciones afectadas

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que impactó a varios departamentos de Colombia, la plataforma regional de tecnología para fundraising afrus anunció la apertura sin costo de sus herramientas digitales durante el mes de agosto.

La medida busca permitir que las organizaciones sociales de base y de menor capacidad tecnológica que atienden directamente la emergencia puedan recibir donaciones económicas y fortalecer su capacidad de respuesta en las zonas afectadas.

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Según el balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre deja más de 45.000 familias y 102.000 personas afectadas a lo largo de 15 departamentos y 426 municipios.

Si bien la solidaridad ciudadana se ha manifestado en redes sociales con múltiples convocatorias de auxilio, muchas fundaciones locales carecen de las herramientas técnicas, la infraestructura de pagos o la visibilidad necesaria para gestionar de manera formal los aportes económicos.

"En esta emergencia hay organizaciones locales que están haciendo un trabajo enorme, pero no tienen el músculo de las grandes instituciones para recibir y gestionar las donaciones. Queremos democratizar el acceso a herramientas que normalmente usan entidades mucho más grandes para que puedan encontrar apoyos y sostener su trabajo", aseguró Diego Rodríguez Lizcano, CEO y fundador de afrus.

Solución tecnológica con Inteligencia Artificial

La plataforma de origen colombiano, utilizada por más de 400 organizaciones sociales en América Latina, integra herramientas con Inteligencia Artificial que facilitan la captación de fondos. Entre los principales beneficios del programa para las fundaciones se destacan:

Integración directa: Habilita un botón de donaciones seguro dentro del sitio web de cada organización sin requerir desarrollos técnicos complejos desde cero.

Aportes recurrentes: Permite a los usuarios realizar donaciones puntuales o programar contribuciones periódicas, ayudando a dar sostenibilidad financiera a los programas comunitarios.

Transparencia y trazabilidad: Garantiza que el dinero llegue directamente a la cuenta de la entidad seleccionada por el donante, ofreciendo herramientas para el seguimiento y fidelización de la comunidad.

¿Cómo pueden postularse las organizaciones?

Las entidades, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que se encuentren atendiendo de forma directa a las poblaciones damnificadas en los territorios pueden solicitar el acceso gratuito al software enviando un correo a emergencias@afrus.org o ingresando al portal oficial afrus.org.