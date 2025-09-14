Menor habría sido engañada por red de trata para viajar a Venezuela y murió en extrañas circunstancias

A sus 14 años, una joven colombiana habría sido convencida, a punta de engaños, de viajar a Venezuela por un ciudadano del vecino país, al que conoció mientras vivía en el sur de Bogotá.

Su madre, Lizeth Lerma se vio maniatada cuando le dio noticia y, desde entonces, temía lo peor. Una noticia que, finalmente, llegó el pasado 16 de agosto, cuando la llamaron de una morgue en Maracaibo, estado de Zulia, para informarle que su hija, presuntamente se habría suicidado.

Desde entonces, sus días transcurren entre solicitudes de ayuda fallidas a la Cancillería y llamadas desatendidas para poder repatriar el cuerpo.

Familia insiste en que la información entregada por Venezuela es poco creíble:

E entrevista con Noticias RCN, Lerma dijo estar desesperada y sin saber qué hacer: “#Necesito enterara a mi hija, necesito darle un entierro digno”. Y es que, según comentó, la joven era instrumentalizada por el hombre que la convenció de migrar para delinquir:

“Llegó allá, a ese país, y la instrumentalizó. Se aprovechó de ella, de su vulnerabilidad. Ella se fue, aproximadamente, hace seis meses y el 16 de agosto me llamaron, para decirme que la niña había fallecido (…) Supuestamente, la niña se quitó la vida. Pero so, nosotros (su familia) no lo creemos y no conozco exactamente las causas de su muerte. Medicina Legal no me da información y me dijo que tenía que viajar a Maracaibo”.

Ha buscado ayuda, por todos lados, para traerla, darle cristiana sepultura y determinar qué fue lo que pasó. “La niña murió el 16 de agosto. Pedí ayuda por primera vez el 17 de agosto y, a la fecha, la Cancillería solo se ha pronunciado por medio de una carta en la que me dicen que no cuentan con los fondos para hacer la repatriación”, lamentó.

El caso enciende una alarma sobre la trata de personas entre Colombia y Venezuela:

El caso encienda una nueva alerta por los presuntos casos de trata de personas o explotación sexual que se registra entre Colombia y Venezuela. Entre 2022 y 2025, el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional registró 759 casos de este delito, de los cuales, un 35%; es decir, 270, habrían ocurrido en Bogotá.

El concejal de Bogotá David Saavedra advirtió “en las fronteras hay un problema de migración que es aprovechado por estas bandas criminales, organizaciones criminales de trata de personas, que perjudican a las migrantes tanto colombianas, como del vecino país. Ahí también tienen que poner la lupa las autoridades”.