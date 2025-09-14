CANAL RCN
Colombia Video

Menor habría sido engañada por red de trata para viajar a Venezuela y murió en extrañas circunstancias

Su madre pide ayuda al gobierno colombiano para repatriar su cuerpo y esclarecer su muerte.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
03:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A sus 14 años, una joven colombiana habría sido convencida, a punta de engaños, de viajar a Venezuela por un ciudadano del vecino país, al que conoció mientras vivía en el sur de Bogotá.

Su madre, Lizeth Lerma se vio maniatada cuando le dio noticia y, desde entonces, temía lo peor. Una noticia que, finalmente, llegó el pasado 16 de agosto, cuando la llamaron de una morgue en Maracaibo, estado de Zulia, para informarle que su hija, presuntamente se habría suicidado.

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos
RELACIONADO

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Desde entonces, sus días transcurren entre solicitudes de ayuda fallidas a la Cancillería y llamadas desatendidas para poder repatriar el cuerpo.

Familia insiste en que la información entregada por Venezuela es poco creíble:

E entrevista con Noticias RCN, Lerma dijo estar desesperada y sin saber qué hacer: “#Necesito enterara a mi hija, necesito darle un entierro digno”. Y es que, según comentó, la joven era instrumentalizada por el hombre que la convenció de migrar para delinquir:

“Llegó allá, a ese país, y la instrumentalizó. Se aprovechó de ella, de su vulnerabilidad. Ella se fue, aproximadamente, hace seis meses y el 16 de agosto me llamaron, para decirme que la niña había fallecido (…) Supuestamente, la niña se quitó la vida. Pero so, nosotros (su familia) no lo creemos y no conozco exactamente las causas de su muerte. Medicina Legal no me da información y me dijo que tenía que viajar a Maracaibo”.

Ha buscado ayuda, por todos lados, para traerla, darle cristiana sepultura y determinar qué fue lo que pasó. “La niña murió el 16 de agosto. Pedí ayuda por primera vez el 17 de agosto y, a la fecha, la Cancillería solo se ha pronunciado por medio de una carta en la que me dicen que no cuentan con los fondos para hacer la repatriación”, lamentó.

Psicólogo recorre las calles de Bogotá para detectar y ayudar a víctimas de trata de personas
RELACIONADO

Psicólogo recorre las calles de Bogotá para detectar y ayudar a víctimas de trata de personas

El caso enciende una alarma sobre la trata de personas entre Colombia y Venezuela:

El caso encienda una nueva alerta por los presuntos casos de trata de personas o explotación sexual que se registra entre Colombia y Venezuela. Entre 2022 y 2025, el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional registró 759 casos de este delito, de los cuales, un 35%; es decir, 270, habrían ocurrido en Bogotá.

El concejal de Bogotá David Saavedra advirtió “en las fronteras hay un problema de migración que es aprovechado por estas bandas criminales, organizaciones criminales de trata de personas, que perjudican a las migrantes tanto colombianas, como del vecino país. Ahí también tienen que poner la lupa las autoridades”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Bogotá

Expertos evalúan la integración de un sistema de pagos abiertos en el Metro de Bogotá

Cundinamarca

Cundinamarca en llamas: gobernador reporta 30 incendios forestales en los últimos días

Miguel Uribe

Fiscalía revela la existencia de un segundo sicario menor de edad en el magnicidio de Miguel Uribe

Otras Noticias

España

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina

La etapa final tuvo que ser suspendida a 53 kilómetros de alcanzar la meta por disturbios en la capital española.

Artistas

Reconocida influencer se alejará de las redes sociales: esta fue la razón de su decisión

La influencer informó a los internautas a través de su cuenta de Instagram y explicó por qué lo hará. Estos son los detalles.

Salud mental

Primeros auxilios psicológicos ¿Qué hacer cuando alguien está en crisis?

Vuelta a España

Caos y tensión en el fin de la Vuelta a España 2025: las protestas suspendieron la etapa 21

Automovilismo

Bogotá estrena pistas de karts eléctricos: adrenalina y velocidad sostenible desde Italia