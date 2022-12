La contradicción de Katherine Miranda sobre la reelección de congresistas: "Me parece populista"

La reforma política superó su tercer debate en la Cámara de Representantes, aunque el documento ahora continuará su curso sin un artículo que el Gobierno Nacional consideraba clave. Se trata de uno que limitaba a los congresistas a aspirar por más de tres veces a concejos, asambleas y al Congreso; pero este resultó hundido por una proposición presentada por el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal).

En medio del debate, los ánimos se subieron y algunos congresistas expusieron sus posiciones a favor y en contra de que puedan ser reelegidos. Ese fue el caso del congresista del Pacto Histórico y ponente de la reforma política, Heráclito Landinez, quien aludió a que la propuesta nació de la Consulta Anticorrupción de 2018, que recibió un apoyo de más de 11 millones de colombianos.

"Esta reforma política quiere mejorar la forma de hacer política acabando la corrupción en los procesos de elecciones. (...) El que se mete a hacer política para volverse millonario está en el lugar equivocado", dijo Landinez.

El principal argumento de algunos fue que la reelección consecutiva genera corrupción y "atornillamiento en el poder". Sin embargo, en la Cámara también se escuchó a la representante por Bogotá, Katherine Miranda, que llegó a decir que eso le parecía: "populista, falso y hasta ridículo".

"Todos aquí sabemos cómo se maneja la política. Aquí todos sabemos que las curules se heredan. Al primo, al tío, al abuelo, al hermano... Cuántos de acá tienen que le entregó la curul al primo, al tío. Pienso en la política acá", dijo Miranda en medio del debate.

Ante estas afirmaciones de la congresista de Alianza Verde, algunos usuarios en redes sociales revivieron un video en el que Miranda pedía que se apoyara la voluntad que fue expresada por los ciudadanos en la Consulta Anticorrupción.

Acá un poco más claro, @MirandaBogota vs @MirandaBogota. La diferencia entre una y otra, es que la segunda tiene gobierno y ya está en su segundo Congreso.



Representante, se vale cambiar de opinión pero lo realmente populista es su cambio de tono. pic.twitter.com/rsJBGs0Yh1 — Pablo Londoño Salazar (@pablolondonosa) December 13, 2022

"En las nuevas circunstancias que estamos, en el nuevo escenario político, en una posible lista cerrada en los partidos...les voy a ser absolutamente sinceras, para jóvenes como nosotros que somos la gran mayoría en el Congreso, nos sería absolutamente imposible llegar a ocupar estas curules", se escucha que dice Miranda en aquel metraje.

Y agregó: "11 millones de personas votaron para que este punto de la Consulta Anticorrupción fuera una realidad. Yo les pido a ustedes que de verdad confiemos ese voto de confianza que dieron las personas en esa consulta anticorrupción y votes positivo".

Después de que se difundiera este video, algunos han llegado a rechazar la contradicción de Miranda. Incluso, otros cuestionaron la forma en la que le pidió a un funcionario del ministerio del Interior, que le diera permiso mientras estaba hablando.

"Pido permiso a un funcionario que no me dejaba ver la plenaria y me distraía en la intervención. ¿Es todo lo que tienen que criticar?", respondió la representante.