Sneyder Pinilla dice que guardará silencio mientras se desarrolla su principio de oportunidad

Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, aseguró que su cliente guardará silencio mientras se adelanta el principio de oportunidad con la Fiscalía.

Cabe recordar que la Corte Suprema lo citó este 20 de agosto por la indagación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, salpicados en el escándalo de carrotanques en la UNGRD.

"Sneyder Pinilla Álvarez, ha cumplido su compromiso con la justicia y ha entregado información valiosa a todas las autoridades competentes en este proceso penal que cursa, incluyendo a la Honorable Corte, pruebas como: chats, correos electrónicos y distintos detalles que aun la opinión pública no conoce, y los cuales corroborarán su testimonio frente a las declaraciones que ha rendido", aseguró el abogado.

El documento conocido por Noticias RCN señala que Pinilla "expresó su voluntad inquebrantable de someterse a la justicia", por eso está a la espera de autorizar la aplicación del principio de oportunidad, una vez culminen las audiencias preliminares.

No es mi deseo, expresar en el curso de ninguna diligencia a la que sea citado, que no estoy obligado a absolver preguntas tiendan a restringir aún más mis derechos y garantías constitucionales. Por el contrario, el compromiso que adquirí con la Fiscalía General de la Nación, me impone el deber de declarar dentro del estricto marco del respeto a mis derechos y garantías.