Sneyder Pinilla y Olmedo López reiteraron solicitud de garantías de seguridad

Este 25 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A la salida de la audiencia tanto Pinilla como José Luis Moreno Caballero dieron declaraciones sobre el caso e insistieron en la solicitud de garantías de seguridad para el exdirector y ex subdirector de la Unidad ya mencionada.

Lo que dijeron Sneyder Pinilla a la salida de la audiencia de imputación de cargos

Al salir de la audiencia que comenzó sobre las 9:00 a. m. Sneyder Pinilla, ex subdirector de la entidad ya mencionada, aseguró que tanto Olmedo, como él habían entregado pruebas y evidencias suficientes para soportar las acusaciones que ambos hacían en las que resultaron salpicados varios nombres de la alta esfera de la política como congresistas y ministros.

“Como ustedes lo pudieron ver hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían que nosotros no teníamos ninguna prueba”, dijo Pinilla quien además aseguró sentir miedo debido a que las personas a las que están denunciando son muy poderosas.

“Espero que me garanticen la vida, no es fácil el camino que estamos tomando, pero me mantendré firme para decir la verdad y nada más que la verdad”, aseguró Pinilla.

Reiteró su arrepentimiento y aseguró que reparará económicamente a las víctimas y continuará su colaboración con la justicia.

Lo que dijo el abogado de Olmedo López a la salida de la audiencia de imputación de cargos

Otra persona que se pronunció a la salida de la diligencia legal fue José Luis Moreno Caballero, abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad y funcionario que se encuentra en el ojo del huracán del escándalo de la entidad.

“El señor Olmedo López no solo aportó chats, sino pruebas técnicas, aportó documentos y grabaciones que permiten establecer lo que hoy sostuvo la Fiscalía”, sostuvo José Moreno.

En cuanto al lugar de la medida de aseguramiento, el abogado aseguró que eso será una decisión que tome el juez.

“Nosotros solicitamos que en el lugar donde se encuentre, el señor Olmedo López tenga seguridad para que pueda continuar. Porque los hechos a los que él se ha referido y son temas delicados que ameritan una protección especial para el señor Olmedo López”, aseguró el abogado.

Asimismo, el representante legal de López aseguró que han elevado una petición a la Fiscalía y la unidad de protección de testigos para que se brinde protección especial a la familia del exdirector de la UNGRD.