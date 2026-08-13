VIDEO | Ataque con 43 explosivos lanzados desde drones sacudió base militar en Convención, Norte de Santander

Un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos fue perpetrado durante la madrugada de este jueves 14 de agosto contra una base militar ubicada en el municipio de Convención, Norte de Santander, según informó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional.

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De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron aproximadamente a las 2:30 de la mañana, cuando varios drones fueron utilizados para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones militares encargadas de brindar seguridad en esta zona del Catatumbo.

El Ejército indicó que fueron empleados cerca de 43 artefactos explosivos, algunos de los cuales impactaron parte de la infraestructura de la unidad.

¿Hubo militares heridos durante el ataque?

Como consecuencia de las explosiones, dos integrantes del Ejército resultaron afectados por la onda expansiva.

Ante esta situación, las Fuerzas Militares activaron el protocolo de evacuación para trasladar a los uniformados hacia un centro médico, donde recibirán valoración y atención especializada.

La evacuación cuenta con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el ataque.

¿Quién estaría detrás de este atentado?

El Ejército Nacional señaló al ELN como responsable de la acción violenta y aseguró que el ataque estaría relacionado con una retaliación por una reciente operación militar desarrollada en esta zona del país.

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Las autoridades también rechazaron el uso de drones adaptados para transportar explosivos, al considerar que esta modalidad representa un riesgo tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para la población civil que habita en los alrededores.

¿Qué dijo el Ejército sobre los ataques con drones?

La institución calificó el hecho como una acción terrorista y aseguró que el empleo de este tipo de artefactos vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.

Por ahora, las tropas de la Segunda División anunciaron que mantendrán las operaciones militares contra el ELN en Norte de Santander, mientras se adelantan las labores correspondientes tras este nuevo ataque contra la Fuerza Pública.