Atención: seis militares fueron asesinados en medio de emboscada en el departamento del Cauca

En la mañana de este 6 de diciembre se conoció la noticia de una emboscada sufrida por parte de unos miembros del Ejército en el departamento del Cauca. Según información preliminar, seis de estos fallecieron, otros seis se encuentran heridos, y varios más se registran como desaparecidos.

Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Al parecer, el ataque habría ocurrido mientras los miembros de las fuerzas armadas estaban durmiendo.

Aunque en un primer momento se habían declarado cuatro muertos, recientemente las autoridades confirmaron que el número ascendía a seis.

La información preliminar que entregada por las Fuerzas Militares es que los autores de este ataque habrían sido miembros del grupo armado organizado Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. Este tuvo lugar hacia las 2:55 de la mañana de este 6 de diciembre.

"La unidad de Gladiador 3 reporta hostigamiento y posterior ataque, en el sector donde se encuentran, con disparos de fusil, tatucos, granadas", indicó el Ejército.

Señalaron que no se ha podido constatar el material completo y reportaron que el radio no había sido encontrado, por lo cual no fue posible establecer comunicación por esta vía.

Según se sabe, el Ejército ya se está desplegando labores de búsqueda para dar con el paradero de los soldados desaparecidos.

Presidente Petro convoca a Consejo de Seguridad

Tras conocerse la noticia de la emboscada sufrida por los miembros de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro indicó que citará a un consejo de seguridad extraordinario junto al Ministerio de Defensa, para evaluar la situación de orden público en el Cauca.

"He convocado un Consejo de Seguridad Extraordinario para revisar la situación de orden público del departamento del Cauca. La paz es el bien supremo de la Nación", escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter.