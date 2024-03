"Le solicito al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad": presidente Petro sobre la reforma pensional

Otro episodio de tensión se vive entre el Ejecutivo y el Legislativo por cuenta de los mensajes públicos entre el presidente Gustavo Petro E Iván Name, presidente del Congreso. El desencuentro viene desde hace un par de semanas en el retorno de las discusiones de las reformas. En ese momento, el senador Name señaló que: "

El presidente Petro le respondió días después durante la posesión de altos funcionarios, entre ellos Gustavo Bolívar en el Departamento Nacional de Planeación, diciendo que "Name se jacta de no aprobar el proyecto (reforma pensional). Lo han visto, no ellos, sino él, como un tour de force con el Gobierno, como así el Congreso demuestra su independencia, pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vez. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa”.

En ese mismo discurso, el mandatario anunció que el incremento del subsidio para los beneficiarios de Colombia Mayor aplicaría desde julio y pasaría de $80.000 a $225.000, solo para las personas mayores de 80 años.

Al Congreso “no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo”

El tono subió cuando el presidente del Senado Name, le respondió en plenaria al mandatario. “Jamás podría yo osar de abrogarme una decisión que es de ustedes frente a las reformas, frente al mundo, frente al control político, frente a la operación del Parlamento. Lo que pediría frente a esta coyuntura, que se presenta cuando el señor presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de decir que va a hundir los proyectos, es manifestarle el respeto, no por el honorable senador Iván Name, sino por el Senado y el Congreso", señaló.

Lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia. https://t.co/0Z5YXHU4ay — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2024

A través de X, el presidente Petro respondió diciendo que "si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia".

Este ambiente de pugnacidad coincide con la discusión de reformas clave para el Gobierno: salud, pensional, laboral y educación, donde las fuerzas políticas a cada una varían, pero en cualquier caso los votos de los congresistas y la agilidad del trámite de la discusión no pintan un buen panorama para el Gobierno.