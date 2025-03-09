Las 6.000 lavadoras que prometió Daniel Quintero cuando fue alcalde de Medellín y no entregó

El precandidato presidencial del Pacto Histórico y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, nuevamente despertó críticas tras su propuesta de entregar lavadoras a las mujeres como parte de su proyecto político si llega a la Presidencia de Colombia.

Tal y como lo anunció en su cuenta de X, Quintero prometió la entrega de mínimo 4 millones de lavadoras a los hogares de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la idea no es nueva. Cuando fue alcalde de Medellín, prometió entregar 6.000 lavadoras.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, le respondió al exalcalde a través de X. “Entregar cuatro millones de lavadoras no es una propuesta: es un engaño. Prometer lo que no se puede cumplir es jugar con la gente”, expresó la funcionaria.

La secretaria señaló que en Medellín ya quedó demostrado que el proyecto de entregar 6.000 lavadoras durante esa administración resultó inviable.

Según ella, durante la Alcaldía de Daniel Quintero se destinaron recursos para estudios y caracterizaciones, pero no se entregó ni una sola unidad. Molina afirma que fue una promesa sin planificación ni resultados concretos para las mujeres.

¿Por qué no fue viable la propuesta de Quintero?

La propuesta inicial contemplaba que la distribución de las lavadoras comenzaría a finales de 2022. Sin embargo, llegó diciembre de 2023, el último mes de la administración, y no se entregó ninguna.

Según datos de la Alcaldía de Medellín de ese periodo, en octubre de 2022 se asignaron $9.026 millones, de los cuales se ejecutaron aproximadamente $610 millones. En 2021 se asignaron y ejecutaron $400 millones, y para 2023 se proyectaba una asignación de $10.597 millones.

El proyecto no logró concretarse debido a obstáculos jurídicos relacionados con el mecanismo de adquisición y entrega de las lavadoras. La misma Alcaldía reconoció que existen restricciones legales para regalar electrodomésticos, y que también deben considerarse implicaciones legales en caso de optar por entregarlos en comodato.