“Lo que está incluido en la reforma a la salud no es pagable”: presidente de la Andi

En el Congreso de la República avanza la reforma a la salud radicada por el Gobierno Nacional. Ya pasó el primer debate, siendo un escalón para que llegue a sanción presidencial, aunque todavía queda un largo proceso, recordando que el primer proyecto presentado en marzo se cayó en el tercer debate.

En Noticias RCN hablamos con Bruce Mac Master, quien es el presidente de la Andi y el Consejo Gremial. Expuso sus preocupaciones sobre este proyecto y aseguró que no habría recursos para lo que se está planteando en esta reforma.

¿Cuáles son las preocupaciones de la Andi sobre la reforma a la salud?

"En la Andi nos hemos puesto en la tarea de evaluar realmente qué es lo que se está proponiendo y cuáles serían las consecuencias en caso de aprobarlo o no aprobarlo. Tratar de entender si Colombia tendrá los recursos financieros y fiscales para poder asumir la obligación que tendríamos en caso de ser aprobada la reforma".

"Esta semana entregamos un estudio detallado de cuánto le valdría a Colombia la reforma a la salud y la salud de aquí en adelante. Nos estamos encontrando con cifras que nos están preocupando".

"Las estimaciones de costo de cuánto vale el sistema de salud, tienen un desfase de al menos de 163 billones de pesos. Esto significa que es plata que no tenemos, que no está presupuestada y si no hay plata para la salud, el sistema tiende a deteriorarse".

¿Fiscalmente la reforma a la salud es inviable?

"Con los recursos que hoy en día están previstos en el PGN, que están previstos en el marco fiscal de mediano plazo, lo que está incluido en la reforma a la salud no es pagable".

"A diferencia de los estados y naciones que pueden ir acumulando déficit a largo plazo, los hospitales y laboratorios no pueden hacer eso. Los médicos y las enfermeras tienen que recibir su pago mes a mes".

El presidente de la Andi y los puntos que no se consideraron en la reforma a la salud

Según Mac Master, la reforma no incluye o considera varios puntos que son necesarios: