¿Qué sigue en el caso de Arturo Char luego de su captura?

La Corte Suprema de Justicia dictó recientemente una medida de aseguramiento internacional en contra del exsenador Arturo Char, quien este 7 de septiembre llegó a Colombia desde Estados Unidos, y posteriormente fue capturado.

Char es investigado por presunto concierto para delinquir y hechos de corrupción. Su nombre está involucrado en el escándalo de presunta compra de votos en Atlántico en el que también se relaciona a la exsenadora Aída Merlano Rebolledo, ocurrido en 2017.

Así las cosas, Arturo Char fue capturado tras arribar a Colombia en un vuelo proveniente de Miami. Migración Colombia compartió las primeras imágenes de la detención del hermano de Alejandro Char, actual candidato a la Alcaldía de Barranquilla.

¿Qué sigue tras la captura de Arturo Char?

La Dijín, a través de un documento, dejó a Char Chaljub a disposición de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, el caso deberá ser revisado por un magistrado que evaluará la legalidad de la captura y ordenaría aplicar la orden de medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Por su parte, el sitio en el que sería recluido Arturo Char debería ser definido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Además, debido a que la defensa de Char solicitó una ampliación de la indagatoria, la Corte debe definir una fecha, que aparentemente sería entre el 11 y 15 de septiembre.

Mientras tanto avanza la investigación de las autoridades en el caso por presunta corrupción electoral, hasta que la Sala Especial de Instrucción resuelva si acusa a Arturo Char, o por el contrario, precluye el caso.

Arturo Char será llevado a una cárcel o tendrá detención domiciliaria

Es de señalar que el exsenador puede solicitar que la medida de aseguramiento sea domiciliaria, no obstante, esta decisión, por el momento, considera que sea privativa de la libertad.

“A juicio de la Sala Especial de Instrucción, las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad”, estableció la Corte al emitir la orden de captura internacional.

Sin embargo, en caso de que Char Chaljub hace la solicitud de obtener detención domiciliaria, esta será evaluada por la Sala. Por el momento, el ya detenido continuará en la Dijín.

La reacción de Arturo Char por orden de captura en su contra

El exsenador Arturo Char manifestó que respeta y acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia, razón por la que apenas le notificaron sobre la orden de captura “empecé a adelantar gestiones para viajar a Colombia”.

Comentó que “nunca he estado prófugo de la justicia” y explicó que se encontraba en Estados Unidos debido a que en ese país radicó su lugar de residencia temporalmente, “por razones estrictamente familiares”, y porque antes solo existía una investigación en curso.

No se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país

Se defendió y puntualizó que trabajará en que se ratifique su inocencia, por lo que anunció que sus abogados pondrán a disposición de la Corte las pruebas necesarias para “controvertir” las versiones en su contra.

“Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora (Aída) Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión pública”, agregó Char.