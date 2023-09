Arturo Char fue capturado: las primeras imágenes del exsenador en Colombia

El excongresista Arturo Char, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción electoral, fue capturado en la tarde de este jueves 7 de septiembre al arribar a Colombia en un vuelo charter proveniente de Miami, Estados Unidos.

Char Chljub, sobre quien pesaba una orden de captura de carácter internacional proferida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 6 de septiembre, quedó bajo custodia de las autoridades tras culminar el proceso de verificación hecho por Migración Colombia tras su llegada.

A través de su cuenta de Twitter, Migración Colombia compartió las primeras imágenes de la captura de Arturo Char, miembro de uno de los clanes políticos más poderosos de la costa Caribe y hermano del actual candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char.



Foto: Migración Colombia



Foto: Migración Colombia



Foto: Migración Colombia

Posterior a su captura, el exsenador envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que aseguró que "respeta y acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia", razón por la cual decidió regresar a Colombia una vez supo sobre su orden de captura.

Char sostuvo que enfrentará su defensa "con la defensa en alto", y que su traslado temporal a los Estados Unidos se debió únicamente a razones familiares y a que no existía ninguna medida judicial que le impidiera abandonar el país.

"Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra. Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente", finalizó el excongresista vinculado con la supuesta compra de votos y corrupción electoral en la costa.

3.Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EEUU por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país