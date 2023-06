Los presuntos chats de Laura Sarabia en respuesta a los audios de Armando Benedetti

Aumenta la tensión de la crisis política que vive el país. Los mensajes de audio que le habría enviado Armando Benedetti a Laura Sarabia podrían poner a tambalear al Gobierno Nacional, a tan solo meses de haberse instalado en la Casa de Nariño.

Casi 30 minutos mensajes de audio que fueron revelados por Semana agudizan el panorama político del país. Lo que comenzó como un reclamo por un plantón en Palacio para poder reunirse con el presidente, habría detonado la ira del exembajador de Colombia en Venezuela.

En los mensajes, Benedetti estalló, en medio de reclamos y advertencias le recordó cómo había llegado ella a Presidencia. Después de hacer sentir su malestar por haber sido apartado, intentó hacerle ver que en algún momento fueron un equipo y podrían volver a hacerlo. Incluso reconoció que es "una vieja eficiente".

Horas después de esta arremetida, el mencionado medio reveló los chats que serían las respuestas de Laura Sarabia a los fuertes señalamientos de Benedetti.

Los chats de Laura Sarabia a Armando Benedetti

Han sido días complejos tanto para Laura Sarabia como para Armando Benedetti. La joven de 29 años que ostentó uno de los cargos políticos más importantes en el país, en un abrir y cerrar de ojos, se vio envuelta en una serie de escándalos en la dejaron en caída libre. La investigación que recae sobre ella por el delicado tema de las chuzadas no es suficiente, pues al parecer, el incumplimiento a quien en su momento fue su mentor la puso frente a una batalla pesada.

Pese a los tratos soeces y al desmérito que sacó Benedetti en los audios; Laura respondió de manera calmada a la arremetida que se hizo mediática.

“La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere, y adicional a eso se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto. Y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar su ‘espacio público’ cuando quiera”.

Las palabras de Benedetti para Sarabia iban en la misma dirección de una montaña rusa. Primero se desquitó y sacó todo lo que llevada dentro, pero luego le dice lo que podrían hacer juntos como equipo.

Para el exembajador el incumplimiento de un puesto en el Ministerio del Interior y los desplantes de los últimos días lo hicieron reaccionar y atacar con advertencias de lo que podría saber y decir sobre los manejos de la campaña: "Si no hubiera sido por mí no gana, no gana nunca".

Sin embargo, Sarabia trató de maniobrar la situación en los días previos a la salida de ambos de sus respectivos cargos:

Yo le pedí disculpas, le di la razón. Y usted sigue. Esa es la forma de hacer equipo. Se lo digo con todo el amor del mundo y el respeto que todavía le tengo, yo no soy su enemiga, y de verdad, si usted cree que he sido un obstáculo, pues yo me voy. De verdad.

Sarabia no solo le dio la razón y reconoció el desplante en Palacio, sino que también le habló de conveniencias:

“De verdad lo siento, por el ‘trato’ de estos días. Tiene razón, no fue el mejor. Pero tampoco merezco que usted también cuando me necesita sí me habla bien, pero cuando quiere me trate mal”.

Laura Sarabia y el caso de Benedetti en la Corte

"Tú me dices que fuiste muy leal conmigo, que me ayudaste para que no me pusieran preso y llegas a la Presidencia", le dice Benedetti.

Pero para Sarabia, el hecho de fuera embajador era la protección frente a su proceso en la Corte Suprema.

Eso le implica (…) que sus casos vuelven a la Corte. Pero si eso quiere, insisto en eso. O que usted sea ministro. Con gusto lo hago. Si quiere también le digo al presidente que mi cargo está disponible para que usted también lo asuma y me voy, dice Laura Sarabia.

A lo que Benedetti le responde con un frío: “Ridícula”.

Frente a toda esta situación, la exjefa del Gabinete trata de mediar y le dice:

“Sigo buscando todas las opciones y las discutimos el martes con el presidente”.

Y Benedetti le contesta: “¿Hasta ese día? Jajajajaj. Así será, de malas. Sólo quedará rezar. Ok. No te molesto más. Nos vemos el martes a las 10:00 a. m.

Ella le responde: “Vale”.