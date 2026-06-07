Abelardo de la Espriella confirmó que los cabecillas de 'Los Pepes' buscan someterse a la justicia

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que la banda criminal Los Pepes manifestó su intención de someterse a la justicia, por lo que este sería el primer paso para coordinar la judicialización de los integrantes de esta estructura que opera en la ciudad de Barranquilla.

El mandatario entrante afirmó haber recibido la solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montenegro, quienes aceptaron acogerse a la legislación vigente. Esta situación se da tras un ultimátum donde De La Espriella les dio un mes a los grupos delincuenciales para someterse al Estado de Derecho.

¿Qué anunció Abelardo de la Espriella sobre el sometimiento de 'Los Pepes'?

El presidente electo informó que dará instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el proceso correspondiente de judicialización. Además, anunció que solicitará a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la designación de un fiscal y de un grupo de policías judiciales para adelantar el procedimiento conforme a la ley colombiana.

En su declaración, De la Espriella sostuvo que la salida de estos cabecillas de la estructura criminal permitiría que "Barranquilla y el Atlántico comiencen a recuperar la tranquilidad". También reiteró que la estrategia busca enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

¿Quiénes son 'Los Pepes' y por qué este anuncio es relevante?

'Los Pepes' surgieron tras la ruptura entre Digno José Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quienes anteriormente hacían parte de Los Costeños. La división dio origen a una disputa por el control territorial que derivó en un aumento de homicidios y hechos violentos en Barranquilla y municipios como Soledad, Malambo y Puerto Colombia.

El Gobierno Nacional, durante la administración de Gustavo Petro, había impulsado acercamientos con los cabecillas privados de la libertad. En octubre de 2025, 'Castor' y Palomino firmaron un acuerdo de tregua en la cárcel La Picota, lo que produjo una reducción temporal de los homicidios, aunque posteriormente persistieron problemas de seguridad por la aparición de facciones disidentes.

Como parte de las medidas anunciadas, De la Espriella también confirmó que el próximo 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Indicó que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con el objetivo de poner en marcha una operación enfocada en atender las necesidades de seguridad de las ciudades más afectadas por la criminalidad.