CANAL RCN
Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó que los cabecillas de 'Los Pepes' buscan someterse a la justicia

El presidente electo anunció que los cabecillas de la banda le confirmaron su intención de someterse a la justicia colombiana y entregó las primeras órdenes.

Abelardo de la Espriella (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 06 de 2026
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que la banda criminal Los Pepes manifestó su intención de someterse a la justicia, por lo que este sería el primer paso para coordinar la judicialización de los integrantes de esta estructura que opera en la ciudad de Barranquilla.

"Tienen un mes para someterse": Abelardo De La Espriella a organizaciones criminales
RELACIONADO

"Tienen un mes para someterse": Abelardo De La Espriella a organizaciones criminales

El mandatario entrante afirmó haber recibido la solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montenegro, quienes aceptaron acogerse a la legislación vigente. Esta situación se da tras un ultimátum donde De La Espriella les dio un mes a los grupos delincuenciales para someterse al Estado de Derecho.

¿Qué anunció Abelardo de la Espriella sobre el sometimiento de 'Los Pepes'?

El presidente electo informó que dará instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el proceso correspondiente de judicialización. Además, anunció que solicitará a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la designación de un fiscal y de un grupo de policías judiciales para adelantar el procedimiento conforme a la ley colombiana.

En su declaración, De la Espriella sostuvo que la salida de estos cabecillas de la estructura criminal permitiría que "Barranquilla y el Atlántico comiencen a recuperar la tranquilidad". También reiteró que la estrategia busca enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

¿Quiénes son 'Los Pepes' y por qué este anuncio es relevante?

'Los Pepes' surgieron tras la ruptura entre Digno José Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quienes anteriormente hacían parte de Los Costeños. La división dio origen a una disputa por el control territorial que derivó en un aumento de homicidios y hechos violentos en Barranquilla y municipios como Soledad, Malambo y Puerto Colombia.

El Gobierno Nacional, durante la administración de Gustavo Petro, había impulsado acercamientos con los cabecillas privados de la libertad. En octubre de 2025, 'Castor' y Palomino firmaron un acuerdo de tregua en la cárcel La Picota, lo que produjo una reducción temporal de los homicidios, aunque posteriormente persistieron problemas de seguridad por la aparición de facciones disidentes.

Como parte de las medidas anunciadas, De la Espriella también confirmó que el próximo 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Indicó que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con el objetivo de poner en marcha una operación enfocada en atender las necesidades de seguridad de las ciudades más afectadas por la criminalidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso

Capturan a hombre acusado de abusar sexualmente de sus tres hijastras en Bogotá

Bogotá

Bogotá instala Consejo Distrital de Vendedores Informales 2026–2030 con 19 voceros locales

Fenómeno de El Niño

Cundinamarca tiene un plan para el ganado en caso de que fenómeno El Niño afecte los pastizales

Otras Noticias

México

Llanto y enojo: las reacciones más virales tras la eliminación de México en el Mundial

Las redes sociales ya se han llenado de cientos de reacciones ante la eliminación de la selección anfitriona.

Selección Colombia

¿Quién es Iván Barton? El árbitro que dirigirá el Colombia vs. Suiza

Colombia ya conoce a su árbitro ante Suiza: quién es Iván Barton y por qué genera tanta atención.

Cuidado personal

Vacaciones sin pantallas: ¿cuál es la importancia de que los pequeños se desconecten?

Venezuela

Misiones internacionales empiezan a retirarse de Venezuela tras 11 días de los terremotos

Cesantías

Atentos trabajadores: El drástico cambio que buscan hacer en el pago de las cesantías