¿Quién es Iván Barton? El árbitro que dirigirá el Colombia vs. Suiza

La FIFA confirmó que Iván Barton será el árbitro del partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El salvadoreño dirigirá el encuentro este martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver, en un duelo que también estará marcado por el antecedente de la llamada "Ley Vinicius".

¿Quién es Iván Barton, el árbitro de Colombia vs. Suiza?

La Selección Colombia ya conoce al encargado de impartir justicia en uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. La FIFA designó al salvadoreño Iván Barton como árbitro principal del compromiso frente a Suiza, correspondiente a los octavos de final, que se disputará este martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el BC Place de Vancouver.

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Con 35 años, Barton se ha consolidado como uno de los jueces más destacados de la Concacaf. Es árbitro internacional FIFA desde 2018 y este torneo representa su segunda Copa del Mundo de mayores, luego de su participación en Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros.

En la actual cita orbital ya estuvo al frente de los partidos Japón vs. Suecia y Turquía vs. Paraguay. Precisamente este último lo convirtió en protagonista de uno de los episodios más comentados del campeonato.

Iván Barton ya aplicó la "Ley Vinicius" en el Mundial 2026

El árbitro salvadoreño fue el primero en aplicar la denominada "Ley Vinicius", una de las novedades disciplinarias implementadas por la FIFA para combatir actos de discriminación dentro del fútbol.

La acción ocurrió durante el encuentro entre Turquía y Paraguay, cuando el paraguayo Miguel Almirón se dirigió a un rival cubriéndose la boca con la mano. Tras revisar la jugada en el VAR, Barton decidió mostrar la tarjeta roja directa, convirtiéndose en el primer juez en aplicar esta normativa durante un Mundial.

La medida nació luego de varios casos en los que no fue posible comprobar presuntos insultos racistas porque los jugadores ocultaban sus labios al hablar. Con esta regla, la FIFA busca reforzar la lucha contra cualquier manifestación de odio o discriminación en el terreno de juego.

¿Cómo llega Barton al partido entre Colombia y Suiza?

Más allá de ese antecedente, el desempeño de Iván Barton ha sido considerado equilibrado desde el punto de vista disciplinario. En sus dos partidos del Mundial acumula seis tarjetas amarillas y una expulsión, para un promedio de tres amonestaciones por encuentro.

Sin embargo, algunas de sus decisiones y problemas de ubicación también han generado debate entre analistas y aficionados, por lo que su actuación volverá a estar bajo observación en Vancouver.

Para este compromiso estará acompañado por una terna centroamericana. El salvadoreño David Morán será el asistente número uno, el nicaragüense Antonio Pupiro actuará como segundo asistente, mientras que la mexicana Katia García ejercerá como cuarta árbitra y Sandra Ramírez será la árbitra de reserva.

El componente disciplinario podría tener un papel importante. Colombia llega a los octavos de final con 49 faltas cometidas y seis tarjetas amarillas, mientras que Suiza suma 47 infracciones y solo tres amonestaciones, cifras que anticipan un duelo intenso en el que cada decisión arbitral podría resultar determinante.

La designación de Iván Barton añade un ingrediente adicional a uno de los partidos más esperados por la afición colombiana. Su experiencia mundialista y el precedente de la "Ley Vinicius" hacen prever un arbitraje que estará bajo la lupa desde el pitazo inicial.