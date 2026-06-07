Bogotá instala Consejo Distrital de Vendedores Informales 2026–2030 con 19 voceros locales

El jueves 2 de julio se oficializó la instalación del Consejo Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales, que funcionará como puente entre las realidades de la calle y las decisiones del Distrito durante los próximos cuatro años.

El acto de posesión lo realizó el Instituto para la Economía Social (IPES) en el Jardín Botánico de Bogotá, con la presencia de los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico, junto a la directora del IPES, Diana Catalina Arciniegas González.

Proceso democrático y legitimidad ciudadana

La conformación del Consejo responde a un ejercicio participativo denominado #YoDecido, en el que comerciantes de las 19 localidades habilitadas eligieron primero a sus representantes locales. Posteriormente, estos designaron a los 19 voceros distritales que llevarán las propuestas de cada sector a la mesa de trabajo.

En total, 132 consejeras y consejeros locales se posesionaron entre el 24 y el 26 de junio, consolidando la fase inicial del proceso.

Más de 1.321 votantes participaron en esta elección, lo que, según Catalina Arciniegas, directora del IPES, demuestra que “en Bogotá las políticas públicas se construyen escuchando a quienes trabajan cada día en nuestras calles”.

Funciones y retos del nuevo Consejo Distrital de Vendedores Informales

El Consejo Distrital de Vendedores Informales tendrá la tarea de articular las necesidades de la economía social con la oferta institucional, promoviendo capacitaciones y alternativas comerciales.

RELACIONADO Alcalde de Bogotá convoca a más voluntarios en puntos de acopio para enviar ayudas a Venezuela

Además, deberá enfrentar el desafío de equilibrar el derecho al trabajo con el orden en el espacio público, impulsando soluciones pacíficas frente a la ocupación indebida de las calles.

Los consejeros trabajarán en conjunto con delegados de las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, garantizando un diálogo directo entre los vendedores informales y quienes diseñan las políticas de la ciudad.