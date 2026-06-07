CANAL RCN
Colombia

Bogotá instala Consejo Distrital de Vendedores Informales 2026–2030 con 19 voceros locales

El Consejo Distrital de Vendedores Informales tendrá la tarea de articular las necesidades de la economía social con la oferta institucional.

Foto: Instituto para la Economía Social - IPES

Noticias RCN

julio 06 de 2026
06:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El jueves 2 de julio se oficializó la instalación del Consejo Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales, que funcionará como puente entre las realidades de la calle y las decisiones del Distrito durante los próximos cuatro años.

Rompió el silencio la mejor amiga de Natalia Villalba: así fueron los días previos al feminicidio
RELACIONADO

Rompió el silencio la mejor amiga de Natalia Villalba: así fueron los días previos al feminicidio

El acto de posesión lo realizó el Instituto para la Economía Social (IPES) en el Jardín Botánico de Bogotá, con la presencia de los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico, junto a la directora del IPES, Diana Catalina Arciniegas González.

Proceso democrático y legitimidad ciudadana

La conformación del Consejo responde a un ejercicio participativo denominado #YoDecido, en el que comerciantes de las 19 localidades habilitadas eligieron primero a sus representantes locales. Posteriormente, estos designaron a los 19 voceros distritales que llevarán las propuestas de cada sector a la mesa de trabajo.

Pareja habría explotado sexualmente a su propia hija por años en Bogotá: enviaban sus videos hasta Australia
RELACIONADO

Pareja habría explotado sexualmente a su propia hija por años en Bogotá: enviaban sus videos hasta Australia

En total, 132 consejeras y consejeros locales se posesionaron entre el 24 y el 26 de junio, consolidando la fase inicial del proceso.

Más de 1.321 votantes participaron en esta elección, lo que, según Catalina Arciniegas, directora del IPES, demuestra que “en Bogotá las políticas públicas se construyen escuchando a quienes trabajan cada día en nuestras calles”.

Funciones y retos del nuevo Consejo Distrital de Vendedores Informales

El Consejo Distrital de Vendedores Informales tendrá la tarea de articular las necesidades de la economía social con la oferta institucional, promoviendo capacitaciones y alternativas comerciales.

Alcalde de Bogotá convoca a más voluntarios en puntos de acopio para enviar ayudas a Venezuela
RELACIONADO

Alcalde de Bogotá convoca a más voluntarios en puntos de acopio para enviar ayudas a Venezuela

Además, deberá enfrentar el desafío de equilibrar el derecho al trabajo con el orden en el espacio público, impulsando soluciones pacíficas frente a la ocupación indebida de las calles.

Los consejeros trabajarán en conjunto con delegados de las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, garantizando un diálogo directo entre los vendedores informales y quienes diseñan las políticas de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenómeno de El Niño

Cundinamarca tiene un plan para el ganado en caso de que fenómeno El Niño afecte los pastizales

Bogotá

¿Desde dónde va la nueva ciclorruta de la Avenida 68 en Bogotá?

San Andrés

Girley Ordóñez ganó la Gobernación de San Andrés y anunció cuáles serán sus dos prioridades

Otras Noticias

Cuidado personal

Vacaciones sin pantallas: ¿cuál es la importancia de que los pequeños se desconecten?

La propuesta para niños entre los 12 meses y los 6 años busca aprovechar el receso escolar con experiencias de movimiento, creatividad e interacción social.

Venezuela

Misiones internacionales empiezan a retirarse de Venezuela tras 11 días de los terremotos

Se cumplen 11 días de los terremotos que sacudieron con fuerza Venezuela y que dejan ya más de 3.300 personas muertas.

Cesantías

Atentos trabajadores: El drástico cambio que buscan hacer en el pago de las cesantías

Mundial de fútbol

Partido de México e Inglaterra sufre cambio de última hora: esta fue la razón

Epa Colombia

Preocupación por 'Epa Colombia': Yina Calderón alertó a sus seguidores