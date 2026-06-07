Llanto y enojo: las reacciones más virales tras la eliminación de México en el Mundial

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y los equipos están luchando por conseguir la clasificación a los anhelados cuartos de final que, sin duda alguna, reunirá a las mejores selecciones del planeta.

Pero el más reciente encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra ya ha generado amplias opiniones y miles de reacciones, pues las redes sociales se han inundado de comentarios y clips de la amarga sensación que dejó el pitazo final.

Reacciones virales a la eliminación de México

Cinco partidos llenaron de ilusión a millones de mexicanos, quienes vivieron la fiesta del fútbol desde el primer día de inauguración en donde se convirtieron en el primer equipo en marcar gol.

Pero su camino por el Mundial de Fútbol terminó este domingo 5 de julio al perder frente a Inglaterra ante un apretado partido que finalizó con un marcador 3-2.

Por supuesto, la ilusión de la hinchada se esfumó durante los últimos segundos ya que la esperanza de marcar el empate acabó con el pitazo final.

Pese a la celebración por parte del equipo inglés, la atención se centró principalmente en las calles de la capital mexicana en donde cientos de personas cambiaron las exóticas celebraciones por llanto y melancolía.

De esta manera, México finalizó su participación y el mundial en este país acabó. La Torre Latinoamericana encendió las luces verde, blanco y rojo para rendir homenaje no solo a la selección, sino también a todo el país que desde el primer día acogió a los turistas y los sumó a su propia fiesta futbolera.

El Ángel de la Independencia pasó de ser un escenario lleno de alegría, festejo y emoción a ser la zona en donde cientos de hinchas se abrazaron entre lágrimas y despidieron a su selección.

Pero una de las escenas más conmovedoras llegó a ser protagonizadas por niños, quienes en compañía de sus padres también rompieron en llanto.

Las plegarias también fueron protagonistas, pues en varias calles la Virgen de Guadalupe fue incluso vestida con la casaca verde a la que cientos de fanáticos se aferraron pidiendo un milagro para los últimos segundos de juego.

Críticas a la hinchada mexicana

Pero las horas previas al encuentro generaron algunas críticas entre las hinchadas de todo el mundo, pues cientos de mexicanos se reunieron a las afueras del hotel de descanso de la selección inglesa para, al parecer, irrumpir en sus horas de sueño a horas del enfrentamiento con el equipo local.

Las críticas también se incrementaron tras la viral reacción de una hincha mexicana contra un ecuatoriano, pues la mujer celebró el triunfo de los locales al arrojar el contenido de su bebida a dos de los visitantes.