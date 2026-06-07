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Capturan a hombre acusado de abusar sexualmente de sus tres hijastras en Bogotá

El hombre presuntamente ejercía violencia física extrema contra las menores, a quienes golpeaba y amenazaba.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

julio 06 de 2026
06:43 a. m.
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La Policía Nacional informó sobre la captura de un hombre señalado de cometer graves delitos sexuales contra tres menores de edad en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

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El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial.

Según la teniente coronel Diana Herrera, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, “la captura se hizo efectiva por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo”.

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Abusos sistemáticos desde 2023

De acuerdo con la investigación, el indiciado habría agredido sexualmente de manera sistemática a sus tres hijastras de 13, 14 y 15 años. Los vejámenes comenzaron en 2023 en el municipio de Bello, Antioquia, y continuaron tras la mudanza de la familia a la localidad de Usme, en Bogotá. El último hecho reportado ocurrió el pasado 23 de mayo de 2026.

Una de las víctimas presenta discapacidad cognitiva, lo que aumentaba su vulnerabilidad. Además, el hombre presuntamente ejercía violencia física extrema contra las menores, a quienes golpeaba y amenazaba con expulsarlas del hogar si denunciaban lo sucedido.

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Medida de aseguramiento y llamado a denunciar

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123, 141 y 155, o directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Invitamos a la comunidad a informar de manera inmediata cualquier situación que vulnere los derechos de los menores”, señaló la oficial.

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