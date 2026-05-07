Cundinamarca tiene un plan para el ganado en caso de que fenómeno El Niño afecte los pastizales

En la segunda semana de junio (2026), el Gobierno Nacional confirmó el inicio de El Niño al registrar las condiciones asociadas a este fenómeno en el océano Pacífico ecuatorial.

Según estimaciones, podría tratarse de El Niño más intenso desde 1950, lo que amplifica el riesgo de altas temperaturas, desabastecimiento de agua e incendios forestales. Los últimos dos amenazan los pastizales, que cumplen una función clave en la cadena de producción de las familias ganaderas.

Para evitar que atraviesen tiempos de ‘vacas flacas’, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría del Agrocampesinado, ha implementado estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria del sector ganadero de registrarse un Niño de alta intensidad.

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¿Qué son los bancos de forraje y por qué han sido implementados en varios municipios de Cundinamarca?

Una de las estrategias implementadas por la Gobernación para enfrentar El Niño son los bancos de forraje, en caso de que los pastos se quemen por el intenso calor o por eventuales incendios forestales y la alimentación del ganado empiece a escasear.

Según explicó el gobernador, Jorge Emilio Rey, en al menos 27 municipios se ha estado “almacenando alimento para el ganado mediante la implementación de bancos de forraje. Cada uno contará con 12 hectáreas destinadas a esta estrategia, con las que produciremos cerca de 26.000 bolsas de silo para enfrentar las temporadas de sequía y proteger el sustento de nuestros productores rurales”.

Es decir que, en casos en los que los campos y pastizales de familias campesinas se vean afectados por El Niño, podrán acudir a los campos de forraje y solicitar ayuda, que será entregada en bolsas de silo para suplir las necesidades de su ganado.

¿Abordar El Niño de forma integral?

Antes de registrarse las primeras señales sobre la llegada de El Niño, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios hizo un llamado a abordar El Niño de forma integral.

Ya entonces, el Ministerio Público insistía en que no podía “ser analizado exclusivamente desde la perspectiva de la escasez hídrica”, debido a que “los efectos trascienden el abastecimiento de agua y comprometen otros sectores estratégicos para el país”, como el ganadero.