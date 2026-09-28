Luto: joven futbolista colombiano murió en grave accidente de tránsito

El pasado 22 de septiembre de 2026, en Ibagué, se presentó un grave accidente de tránsito en el que falleció una promesa del fútbol colombiano.

Se trata de Luis Ángel Duque, que en su entorno más cercano era conocido como 'Luchito', tenía 16 años y hacía parte del Atlético Ibagué F.C.

La noticia fue confirmada por el club deportivo y, además, el 26 de septiembre de 2026, sus familiares informaron que Ilder Andrés González, el joven que iba junto a él, también perdió la vida.

Esto se sabe del accidente en el que murió Luis Ángel Duque, el joven futbolista colombiano

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Luis Ángel Duque, de 16 años, e Ilder Andrés González, de 17 años, iban a bordo de un vehículo.

Sin embargo, en el kilómetro 7+600 de la variante de Ibagué, exactamente en el sector El Totumo, el carro perdió el control, se chocó fuertemente contra una cuneta y también impactó una pequeña colina.

Tras ese hecho, Luis Ángel Duque quedó gravemente herido y falleció en el lugar de los hechos.

Mientras tanto, Ilder Andrés González fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Federico Lleras Acosta, pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no pudo recuperarse y también partió de este plano terrenal.

El Atlético Ibagué se despidió de Luis Ángel Duque, su joven futbolista

Después de que se confirmó el deceso de Luis Ángel Duque, su club elogió su calidad humana y se solidarizó con sus seres queridos.

"Hay noticias que duelen de una manera distinta porque no solo enlutan a un club, sino a una familia. Desde niño, Luis Ángel creció en esta comunidad deportiva, soñando con un balón en los pies y dejando huellas imborrables en cada entrenamiento y en cada partido. Fue un jugador apasionado, un compañero noble y un muchacho de casa que siempre será recordado con cariño por quienes tuvimos el privilegio de verlo crecer", planteó el Atlético Ibagué.

"Lamentamos profundamente esta tragedia que hoy nos toca de manera directa. A sus padres, familiares y seres queridos les enviamos un abrazo lleno de solidaridad y nuestras más sinceras condolencias. Oramos para que Dios les conceda fortaleza en medio de este inmenso dolor", concluyó el club.