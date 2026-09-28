Estados Unidos le revocó la visa a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres

Este lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado le revocó la visa a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres.

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La entidad anunció a quiénes les revocaban el documento por “socavar a los gobiernos elegidos democráticamente en los países del hemisferio occidental”.

¿Por qué les revocaron la visa?

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, indicó el departamento al precisar que la medida restringe el visado también para los familiares directos de las personas que “atentan contra un gobierno elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.

Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado.

La medida aplica a personalidades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que hacen parte del Escudo de las Américas.

En el caso de Colombia, fueron mencionados Torres y Peralta. El primero, un empresario privado propietario de un conglomerado relacionado con la energía, señalización y alumbrado público. La segunda es senadora del Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Al empresario lo señalan por presunta financiación irregular en la campaña de Gustavo Petro rumbo a la Presidencia en 2022. Torres estuvo mencionado en los chats de Day Vásquez y Nicolás Petro (hijo del expresidente) por el supuesto dinero que habría destinado.

La reacción de Peralta

Ahora bien, Peralta es una de las congresistas salpicadas en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Cabe recordar que en junio de 2026 fue capturada por estos hechos, aunque luego quedó en libertad.

Las reacciones no se hicieron esperar y por medio de X se pronunció Peralta: “En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en redes sociales. Confío en que esas versiones no se confundan con hechos probados”.

Acto seguido, le solicitó a la Cancillería tomar cartas en el asunto. “Iniciaré las acciones legales y administrativas pertinentes para que se me informe cuáles fueron los argumentos”, sostuvo.