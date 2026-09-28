Autoridades revelaron cómo delincuentes lo pueden robar con solo una conversación: esto debe evitar

No todos los hurtos comienzan con una amenaza directa o una agresión. En algunos casos, el primer contacto con la víctima puede ser una pregunta, una conversación o un comentario de un desconocido.

Esta situación fue identificada por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, a partir de más de una decena de asistencias relacionadas con este tipo de dinámica.

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Los casos analizados corresponden a adolescentes entre los 13 y 17 años y jóvenes de 18 a 22 años.

Así es como una conversación puede terminar en un robo

El acercamiento puede parecer normal en un primer momento. El desconocido puede iniciar una conversación o hacerle una pregunta a la víctima, sin generar inicialmente una sensación evidente de peligro.

La situación cambia cuando el diálogo empieza a tomar otro rumbo. Según los casos identificados, pueden aparecer preguntas relacionadas con las personas que acompañan a la víctima, referencias a grupos delincuenciales o actividades relacionadas con drogas.

También pueden surgir afirmaciones sobre un supuesto control o dominio de determinada zona.

Es en ese momento cuando una conversación aparentemente cotidiana puede convertirse en una situación de intimidación.

Señales de alerta en las conversaciones

Una de las señales de alerta está en el cambio del tono de la conversación. El desconocido puede comenzar a cuestionar a la persona y ponerla en una situación en la que aparentemente debe demostrar que no pertenece a determinado grupo, que no tiene relación con actividades ilegales o que no conoce a determinadas personas.

Ante este escenario, la recomendación de las autoridades es no entrar en una dinámica de confrontación ni intentar demostrarle algo a un desconocido.

No es necesario entregar información personal para justificar quién es usted o con quién se relaciona.

¿Qué hacer si la situación todavía no representa una amenaza directa?

Si las condiciones lo permiten y hacerlo no implica aumentar el riesgo, la recomendación es finalizar la conversación y alejarse del lugar.

También es importante evitar entregar datos personales, información sobre acompañantes o pertenencias.

La persona puede dirigirse hacia un sitio seguro, con mayor presencia de ciudadanos, establecimientos comerciales o autoridades. La prioridad debe ser salir de la situación, no prolongar una discusión.

¿Qué se recomienda si aparecen amenazas o armas?

En estos casos, las autoridades recomiendan no promover una confrontación ni intentar resistirse físicamente. La prioridad es proteger la integridad y buscar ayuda cuando sea posible hacerlo de manera segura.

La recomendación también aplica frente a situaciones en las que el desconocido intenta aumentar la presión mediante amenazas, acusaciones o referencias a organizaciones delincuenciales.

Finalmente, ante cualquier hecho delictivo o una situación que represente un riesgo, la ciudadanía puede solicitar ayuda a través de la Línea 123 de Bogotá.