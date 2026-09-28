Expertos alertaron los riesgos para la salud al usar un colchón vencido: ¿cómo identificar las señales?

El dolor de espalda se ha convertido en un padecimiento común entre jóvenes y adultos. Según la OMS, el 80% de las personas sufrirá de dolor de espalda en algún momento de su vida por distintas razones.

Estar largas horas en la misma posición, caminar durante todo el día, no contar con una silla ergonómica durante las jornadas académicas y laborales también pueden ser una de las causas detrás de estas molestias.

Sin embargo, un factor más usual de lo común también estaría relacionado a dicho padecimiento. Expertos han identificado que el uso de colchones vencidos puede generar una tensión muscular al adaptarse, de manera forzada, a la nueva forma que estos objetos toman con el paso del tiempo.

¿Cuáles son los riesgos de usar un colchón vencido?

El deterioro del colchón ocurre de forma progresiva y en la mayoría de los casos logra pasar desapercibido. La pérdida de firmeza y forma, en la superficie de estos colchones, genera que la columna vertebral mantenga tensión muscular y se dificulte la recuperación.

"La gente no cambia el colchón hasta que el dolor es insoportable. Un colchón se deteriora despacio y la columna trabaja de más toda la noche buscando estabilidad; ocho horas así no son descanso. Por eso es clave contar con tecnología de espumas de alta densidad y fundas transpirables que prevengan este deterioro silencioso", explica Marina Casas, Jr. Marketing Manager de Emma Colchones.

Sin embargo, las consecuencias de no tener un colchón adecuado también van más allá del dolor muscular ya que se puede presentar una interrupción en el descanso ante la falta de oxígeno muscular.

Según expertos, cuando la superficie del colchón pierde su forma original se genera la curvatura de la columna que termina comprimiendo la caja torácica y alterando los patrones naturales de respiración.

Las consecuencias van más allá de los efectos articulares ya que expertos también alertaron sobre los materiales de cada colchón que resultan viéndose afectados por fenómenos como la humedad. Según la Fundación Nacional del Sueño, estas condiciones se convierten en el ecosistema ideal para que se acumulen hasta 10 millones de ácaros.

Cuando las personas realizan movimientos en la noche, algunos de manera involuntaria, se liberan partículas y alérgenos que son directamente inhalados. Estos pueden generar irritación de las vías respiratorias que, al sumarse con la mala postura, impide que se regeneren las células mediante el sueño profundo.

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¿Cómo identificar si el colchón ya está vencido?

Para evaluar las condiciones básicas del colchón de su habitación, los especialistas han recomendado realizar tres verificaciones clave. La primera es identificar la sensación de rigidez en la espalda al despertar ya que esto indicaría una falla en el soporte adecuado.

Se debe inspeccionar con luz lateral si hay presencia de hundimientos en zonas de mayor presión como donde reposa la cadera y los hombros. Al presionar el colchón, con la palma de la mano, debe recuperar su forma de manera inmediata ya que si la huella permanece quiere decir que la espuma ha perdido su capacidad de amoldamiento y ventilación.