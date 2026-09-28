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FCF responde a señalamientos sobre designación de árbitros que involucran a Ramón Jesurún

La Federación Colombiana de Fútbol aseguró que las designaciones corresponden exclusivamente a la Comisión Arbitral Nacional.

Ramón Jesurún presidente de la FCF
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 28 de 2026
03:01 p. m.
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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió este lunes un comunicado en respuesta a las informaciones divulgadas sobre presuntas modificaciones en la designación de árbitros del fútbol colombiano.

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La entidad rechazó los señalamientos que involucran a su presidente, Ramón Jesurún y sostuvo que las decisiones arbitrales corresponden al organismo competente.

El pronunciamiento se produjo después de que el medio La Patria publicara un informe basado en testimonios de dos fuentes del arbitraje colombiano que hablaron bajo reserva. Según esa información, Jesurún habría intervenido en dos nombramientos correspondientes a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II.

¿Qué dijo la FCF sobre la designación de árbitros?

La Federación rechazó “de manera categórica” los señalamientos según los cuales Ramón Jesurún o terceros ajenos a la Comisión Arbitral Nacional (CAN) habrían intervenido, directa o indirectamente, en la designación, modificación o sustitución de árbitros para partidos del fútbol colombiano.

De acuerdo con la FCF, las decisiones relacionadas con los nombramientos arbitrales son competencia de la Comisión Arbitral Nacional, organismo encargado de adoptar las determinaciones que establecen las disposiciones y reglamentos aplicables. La Federación afirmó que ni su presidente ni personas externas a esa instancia tienen facultades para ordenar o modificar las designaciones.

El informe publicado por La Patria señalaba que el 8 de septiembre la Comisión había definido inicialmente a Wílmar Roldán como árbitro central del partido entre Jaguares y Fortaleza, en Montería, mientras que Javier Villa había sido designado para dirigir Internacional de Bogotá contra Llaneros. Según una de las fuentes citadas por ese medio, ambos nombramientos fueron modificados posteriormente.

La FCF también destacó la composición de la Comisión Arbitral Nacional. En su comunicado aseguró que el organismo está integrado por personas con trayectoria jurídica e institucional, entre ellas quienes ejercen o han ejercido altas dignidades en la administración de justicia del país. La entidad añadió que sus integrantes conocen el alcance de sus funciones y ejercen directamente las competencias que les corresponden.

¿Qué respondió la FCF sobre la invitación para Nicolás Gallo?

Otro de los asuntos mencionados en el informe fue una invitación internacional para que el árbitro colombiano Nicolás Gallo participara en un partido programado durante septiembre. Según la información publicada, Gallo había recibido autorización de la Comisión Arbitral Nacional para acudir a la Liga de Catar, pero finalmente no habría viajado por una decisión atribuida a Jesurún.

Sobre este punto, la Federación confirmó que recibió y atendió oportunamente y por escrito la solicitud internacional. Sin embargo, explicó que en esa oportunidad no era posible disponer de un árbitro colombiano debido a las necesidades del calendario y a la programación de las competiciones nacionales.

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