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Se reportó fuerte sismo en México hoy 28 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Las autoridades ya aclararon si se presentaron o no daños estructurales. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 28 de 2026
02:55 p. m.
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Este lunes 28 de septiembre, en el inicio de la última semana del mes, se detectó un fuerte movimiento telúrico en una zona de México.

El epicentro fue en Ciudad de Armería, Colima, y la magnitud sobrepasó los 5.0. ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en México hoy 28 de septiembre de 2026

  • 1:22 a.m. de México / 2:22 a.m. de Colombia.

Epicentro: Ciudad de Armería, Colima, México.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Municipios cercanos: a 18.2 kilómetros de Tecomán, a 18.4 de Coquimatlán y a 31.2 de Colima (capital del Estado).

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¿Qué han planteado las autoridades tras este fuerte sismo en Ciudad de Armería, México?

Después de que se registró el movimiento telúrico, los habitantes de Ciudad de Armería afirmaron que hubo una sacudida fuerte y, por lo tanto, las autoridades activaron los protocolos correspondientes e iniciaron una inspección detallada.

En consecuencia, dejaron claro que no se detectó ningún colapso ni daño estructural y que, por la misma razón, tampoco hubo heridos ni víctimas.

Adicionalmente, las entidades especializadas hicieron énfasis en que la energía liberada no superó los umbrales de peligro y también se descartó por completo las posibilidades de que se originara un tsunami.

No obstante, se les hizo un llamado a los ciudadanos a que conserven la calma debido a que es normal que se continúen presentando algunas réplicas durante las próximas horas, días o, incluso, semanas.

¿Por qué tiembla tanto en México?

Ante las constantes preguntas de la ciudadanía, los expertos han analizado la situación y explicado que México está ubicado en una zona de alta interactividad tectónica.

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La razón principal es que confluye con las siguientes cinco placas tectónicas:

  • La de Norteamérica.
  • La del Pacífico.
  • La de Cocos.
  • La de Rivera.
  • La del Caribe.
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