Ticketmaster alerta por entradas falsas para EDC Medellín: así puede evitar fraudes

Ante la aparición de ofertas de reventa no autorizada de entradas para EDC Medellín, Ticketmaster hizo un llamado a los asistentes para extremar las precauciones al momento de comprar sus accesos.

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La compañía recordó que es el operador oficial de boletería del festival y explicó cómo identificar y recibir las entradas válidas para el evento.

Ticketmaster advierte sobre posibles fraudes con entradas para EDC Medellín

La principal recomendación es adquirir las entradas únicamente mediante los canales oficiales. Ticketmaster aconseja evitar compras realizadas por redes sociales, aplicaciones de mensajería, páginas no autorizadas o vendedores en la calle.

Comprar a terceros puede representar el riesgo de recibir entradas falsas, duplicadas o accesos que finalmente no funcionen al momento de ingresar al festival. Por esta razón, tampoco se recomienda comprar archivos PDF, capturas de pantalla o códigos QR ofrecidos por desconocidos.

La entrega depende de la entrada adquirida. Para compras nacionales de combos, las manillas son enviadas al domicilio registrado o pueden reclamarse en la zona de pickups con el código QR enviado por Ticketmaster.

En compras internacionales de combos, la manilla debe retirarse presencialmente en los puntos autorizados. Por su parte, quienes compraron entradas para un día tendrán un acceso completamente digital mediante la aplicación Quentro, que genera un código QR dinámico.

¿Dónde reclamar las manillas para EDC Medellín?

Las manillas podrán reclamarse en el Jumbo de la 65, ubicado en la carrera 65 #45-85, en Medellín.

El punto funcionará del 1 al 6 de octubre, entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m.; el 7 y 8 de octubre, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.; y del 9 al 11 de octubre, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 a. m.

Ticketmaster también aclaró que en las zonas de entrega nunca solicita información ni copias de los métodos de pago. Además, recomendó no compartir con otras personas códigos QR, confirmaciones de compra ni datos de acceso.

Ante cualquier inconveniente, los asistentes deben verificar la información directamente en los canales oficiales de Ticketmaster y EDC Medellín, especialmente antes de entregar dinero a terceros.