"Estaba entregada al dolor y a la tristeza": madre de Juan Felipe Rincón sobre la muerte de su hijo

El pasado 24 de noviembre fue asesinado en extrañas condiciones Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo del general William Rincón Zambrano, inspector general de la Policía Nacional. En diálogo con Noticias RCN, Dina Morales, su madre, se refirió a los hechos y las acusaciones que rodean el homicidio.

“No quería vivir. Simplemente me desconecté del mundo, no sabía quién me había dado la noticia. Me descontrolé tanto que cuando me contaban cómo estaba me desconocía, estaba entregada al dolor y a la tristeza”, aseguró la mujer.

Juan Felipe Rincón recibió un impacto de bala en la región torácica en medio de lo que parecía ser una discusión en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Dina cuestionó el por qué si había un conflicto entre su hijo y las personas del video no acudieron a las autoridades, como la Fiscalía y la Policía, para que se encargaran de la situación.

Dina Morales se refiere a las acusaciones que rodean el caso de la muerte de su hijo Juan Felipe Rincón

Tras el homicidio del joven de 21 años, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por delitos sexuales para escuchar en entrevista a dos menores de edad, que podrían estar relacionadas en la investigación.

RELACIONADO Testigo en caso de Juan Felipe Rincón señala al escolta como presunto responsable del crimen

Asimismo, las menores fueron escuchadas en un Centro Especializado de Atención para Menores, para abordar sus testimonios y determinar si había algún tipo de relación con Juan Felipe Rincón.

Entre los implicados en el crimen contra Juan Felipe se encuentra Andrés Camilo Sotelo, quien fue señalado como el autor del homicidio y quien es tío de la menor de nueve años que presuntamente intercambiaba mensajes de carácter sexual con el hijo del general Rincón.

“Si mi hijo estaba cometiendo un delito o estaba haciendo algo… Éramos su padres y obviamente lo íbamos a confrontar”, aseguró Dina.

Por otro lado, la mujer dejó abierta la posibilidad de que una de las menores de edad estuviera siendo instrumentalizada por sus padres.

“Si es el caso, mi hijo cometió alguna conducta o algún comportamiento inadecuado, se juzgue y se castigue. Lo digo como padre, no voy a permitir, ni voy a ocultar ningún hecho”, fue lo que dijo el general Rincón frente a los señalamiento de la madre de la menor.

¿Por qué falleció Juan Felipe Rincón?

Medicina Legal confirmó que el cuerpo de Juan Felipe presentaba orificio de entrada y salida de un arma de fuego y que su muerte fue causada por el proyectil que le impactó en la región torácica.

Por otro lado, el análisis de las dos armas de fuego halladas en la escena del crimen arrojó que una de ellas no era apta para disparar; se trata del arma que portaba Sotelo, el joven indiciado por el homicidio.