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Cali marcha por María Camila Potosí y exige encontrar a la bebé Alahia

A ocho días del asesinato de la joven de 21 años, familiares, amigos y vecinos recorrieron las calles de Cali para exigir justicia.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
07:12 a. m.
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En Cali hacen un llamado de justicia por el asesinato de María Camila Potosí. Se cumplieron ocho días del crimen de la joven de 21 años y familiares, amigos y miembros de la comunidad salieron a las calles para pedir celeridad en este caso que conmocionó al país.

Además, hay un clamor para que las las autoridades logren ubicar a la bebé Alahia, recordando que María Camila estaba embarazada y su cuerpo fue encontrado sin su hija, por lo que su paradero sigue siendo desconocido.

¿Por qué marcharon en Cali por María Camila Potosí?

La movilización tuvo como principal objetivo exigir justicia por la muerte de María Camila Potosí y mantener vigente el llamado para encontrar a la recién nacida. Durante el recorrido, los asistentes manifestaron su preocupación por el paso de los días sin que se conozca el paradero de la menor y reiteraron la necesidad de que la búsqueda se intensifique.

En medio de la marcha, la madre de María Camila pidió que le devuelvan a su nieta. Expresó que, al no encontrarse la bebé en el vientre de su hija, mantiene la esperanza de que siga con vida. Su mensaje estuvo dirigido a quienes puedan contribuir a que la menor regrese con su familia.

Con globos blancos y fotografías de María Camila Potosí, vecinos, amigos y familiares realizaron oraciones en memoria de la joven. La manifestación también estuvo marcada por mensajes de solidaridad y por el reclamo para que la investigación permita identificar a los responsables del crimen y esclarecer lo ocurrido.

¿Qué piden los familiares sobre la búsqueda de la bebé Alahia?

Los participantes de la movilización insistieron en que las autoridades aceleren las labores para encontrar a Alahia. Habitantes de la Comuna 18 de Meléndez señalaron que continuarán organizando marchas y velatones hasta que la recién nacida aparezca, al considerar que la menor debe regresar con su familia.

El caso de María Camila Potosí continúa generando conmoción. Mientras la comunidad mantiene las manifestaciones para exigir justicia, el principal llamado sigue siendo que se refuercen las acciones de búsqueda de la bebé Alahia y que las investigaciones permitan ubicar a los responsables del asesinato.

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