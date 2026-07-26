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Golazo de Jackson Martínez con leyendas del Porto es viral: vea la chalaca que le da la vuelta al mundo

Jackson Martínez volvió a brillar con las leyendas del Porto al marcar un espectacular golazo de chalaca. Vea el video del tanto que se hizo viral.

Jackson Martínez
Foto: FC Porto

Noticias RCN

julio 26 de 2026
07:40 p. m.
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Jackson Martínez volvió a robarse los aplausos en Portugal. El exdelantero de la Selección Colombia y figura histórica del Porto fue protagonista en la Liga Portugal Legends, un torneo que reúne a antiguas figuras del fútbol luso, gracias a un espectacular gol de chalaca que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El colombiano, que vistió la camiseta del Porto entre 2012 y 2015, demostró que su talento sigue intacto. En el clásico frente al Benfica, disputado en Nazaré, fue la gran figura al liderar la remontada de su equipo y recordar por qué dejó una huella imborrable en el club portugués.

El golazo de chalaca de Jackson Martínez que sorprendió a Portugal

El momento más llamativo del partido llegó cuando Jackson Martínez recibió el balón dentro del área, lo controló con precisión, levantó la pelota y ejecutó una espectacular tijera que dejó sin opciones al arquero rival.

La anotación significó el empate parcial 1-1 y despertó la ovación de los aficionados presentes. Sin embargo, el colombiano no se conformó con ese gol. Apenas unos minutos después apareció nuevamente con un potente remate de pierna derecha al ángulo para firmar el 2-1 definitivo sobre Benfica.

Gracias a ese doblete, Porto Vintage avanzó a la final del certamen y Jackson fue elegido como el MVP del encuentro, consolidándose como la gran figura de la jornada.

Jackson Martínez sigue siendo un ídolo del Porto

Aunque el Porto Vintage cayó en la final frente a Casa Pia en la definición por penales, la actuación del colombiano fue uno de los grandes atractivos del torneo.

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Su rendimiento también despertó la nostalgia entre los hinchas del Porto, que todavía recuerdan con cariño su exitoso paso por la institución. Entre 2012 y 2015, Jackson Martínez disputó 136 partidos oficiales y anotó 92 goles, cifras que lo convirtieron en uno de los delanteros más efectivos de la historia reciente del club.

A pesar de estar retirado del fútbol profesional, el atacante colombiano evidenció que mantiene un notable estado físico y una técnica privilegiada.

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