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Salud y Bienestar

Invima prohíbe mascarilla exfoliante y loción limpiadora de la misma marca: son vendidos ilegalmente

La autoridad sanitaria advirtió que los dos productos se comercializan con notificaciones sanitarias vencidas, generando riesgo para las personas.

Invima prohibe productos para el skincare
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 26 de 2026
01:35 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 229-2026, en la que informó sobre la comercialización ilegal de dos cosméticos usados para el cuidado de la piel.

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Se trata de la mascarilla exfoliante y loción limpiadora de la marca Vivians, considerados productos fraudulentos. La decisión se tomó tras una denuncia y las acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la entidad, que identificaron irregularidades en la documentación sanitaria de ambos productos.

¿Por qué el Invima considera fraudulentos los cosméticos Vivians?

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos involucrados son la 'mascarilla exfoliante y suavizante con arroz peeling' y la 'loción limpiadora', ambas de la marca Vivian. Aunque ambos presentan códigos de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), el Invima indicó que estos se encuentran en estado vencido, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y los productos son considerados fraudulentos.

El organismo explicó que los cosméticos sin una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente representan un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia. Además, señaló que tampoco se puede verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, fabricación y condiciones de almacenamiento.

¿Qué recomienda el Invima a quienes tengan estos productos?

Como parte de las medidas dirigidas a la comunidad, el Invima recomendó no comprar productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria vigente, ya que pueden poner en riesgo la salud. También advirtió que este tipo de productos fraudulentos puede comercializarse a través de sitios web y otros canales de venta.

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La entidad pidió a las personas que estén utilizando estos productos, suspender inmediatamente su uso. Asimismo, invitó a denunciar los establecimientos o personas que distribuyan o comercialicen estos productos mediante la página oficial del Invima.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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