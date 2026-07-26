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El monte Olimpo y las playas del Desembarco de Normandía fueron declarados Patrimonio Mundial de la Unesco

El comité de la agencia de la ONU, que se reunió en la ciudad surcoreana de Busan, también incluyó emblemáticos lugares en Italia, Irán y el sur de Francia.

Foto: AFP
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julio 26 de 2026
01:37 p. m.
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Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y el monte Olimpo, en Grecia, fueron sumados al Patrimonio Mundial de la Unesco.

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El comité de la agencia de la ONU, que se reunió en la ciudad surcoreana de Busan, también añadió a la lista del patrimonio el castillo de Alamut en Irán, los teatros en condominio de los siglos XVIII y XIX en Italia y las fortalezas reales capetianas de Languedoc, en Francia.

¿Cuál es la importancia de las playas del Desembarco de Normandía?

Las playas del Desembarco son 80 km de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

Estas playas "están directamente y materialmente asociadas al desembarco (...) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi", aseguraron desde el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan.

Este conjunto de sitios "conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria".

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La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

La Unesco destacó que este conjunto incluye búnkeres, baterías de artillería, puestos de control de tiro y nidos de resistencia, junto con rastros de campos de batalla, equipamientos bélicos originales y paisajes conmemorativos, como un cementerio estadounidense.

La inclusión del emblemático monte Olimpo

De otro lado el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco también inscribió por unanimidad "la región ampliada del monte Olimpo" en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial.

Grecia celebró la inclusión de la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y "morada" de los dioses de la antigüedad, según la mitología griega.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos.

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Numerosos turistas visitan "este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo", destaca la Unesco.

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