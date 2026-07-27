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Abelardo de la Espriella anuncia las embajadas que no van más en su gobierno: son más de 10

El domingo 26 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio un discurso en el que entregó detalles sobre los cambios que hará cuando se posesione.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 27 de 2026
06:54 a. m.
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Un par de semanas atrás, De la Espriella anunció que cerrará entidades que están duplicando funciones. En sus proyecciones, este recorte permitiría ahorrar 10 mil millones de pesos, recursos que se destinarían a programas sociales.

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Las entidades que no van más son: Consejería para la Reconciliación Nacional, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, agencias de la Presidencia, Consejería Presidencial para las Regiones (esta se transforma en la Gerencia de las Regiones) y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Aproximadamente 229 cargos se quitarán.

Las más de 10 embajadas que no van más

Durante su discurso del 26 de julio, el mandatario electo reveló la lista de embajadas que también se acabarán en su gobierno en lo que llamó será una primera etapa: las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

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Asimismo, informó que unificará la embajada de Francia en París con la de la UNESCO y la de Italia en Roma con la de la FAO. “De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país”, aseguró.

De la Espriella confirmó la reapertura de la embajada en Jerusalén, decisión que va de la mano con el retorno de las relaciones diplomáticas con Israel. También se abrirá en Nigeria, con el fin de reorganizar y hacer más eficiente la presencia diplomática en África.

Apertura de embajadas en Jerusalén y Nigeria

“Durante los primeros 100 días de gobierno, realizaré una auditoría técnica de otras representaciones diplomáticas. Vamos a determinar si todas esas embajadas que todavía subsisten se van a dejar”, declaró al indicar que ordenará la suspensión de la apertura de la embajada en Palestina.

Con los cierres, el presidente electo fue enfático en que no romperá las relaciones diplomáticas ni con los organismos internacionales, excepto con Cuba y Nicaragua: “Con el resto de los países y organismos, mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a los connacionales”.

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