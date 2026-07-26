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Resultado inesperado en MasterChef Celebrity 2026: ¡Este es el primer eliminado de la temporada!

Luego de un reto bastante tenso, se confirmó al primer eliminado de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity 2026. Así lo decidieron los jueces.

Hugo Gómez, primer eliminado de MasterChef Colombia 2026
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

julio 26 de 2026
09:48 p. m.
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MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya tuvo su primera despedida. Después de varios retos desde el estreno del programa, el pasado 21 de julio, los participantes enfrentaron este domingo 26 de julio el primer desafío de eliminación, una prueba que dejó fuera de la competencia a uno de los 24 famosos que aceptaron el reto culinario.

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El episodio mantuvo la expectativa entre los televidentes, pues varios concursantes llegaban con el respaldo del público. Al final, el jurado tomó una decisión que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Hugo Gómez fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026

El reto de eliminación reunió a Lina Tejeiro, 'Tuto' Patiño, Milena López, Hugo Gómez, Tavo Bernate, Martha Restrepo, Luciano D'Alessandro y Víctor Tarazona, quienes cocinaron de manera individual con total libertad para demostrar sus habilidades.

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Una de las primeras en convencer al jurado fue Martha Restrepo, quien presentó un salmón acompañado de flor de Jamaica. Aunque recibió observaciones por el emplatado, el sabor fue bien valorado.

Por su parte, 'Tuto' Patiño sorprendió con "La Paridera Andina", un steak tartar que destacó por su técnica.

Lina Tejeiro también obtuvo comentarios positivos gracias a un pollo con arroz basmati, mientras que Tavo Bernate fue uno de los grandes protagonistas de la noche con unos carbones de yuca acompañados de pulpo y suero, plato que le aseguró un lugar en el balcón anticipadamente.

El cilantro marcó la diferencia en el reto de eliminación

Otro de los concursantes que logró salvarse fue Víctor Tarazona, quien recibió elogios por el punto de cocción de un lomo servido con puré.

En contraste, Milena López fue cuestionada por la presentación y el sabor de su causa limeña, mientras que Luciano D'Alessandro perdió puntos con un tiramisú al que, según los chefs, le sobró cacao en la presentación.

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Finalmente, el jurado anunció la eliminación de Hugo Gómez, quien presentó un arroz con leche llamado "Juanita", preparado con caramelo y brandy. Sin embargo, el uso de cilantro en la receta fue considerado un error que terminó inclinando la balanza en su contra.

De esta manera, Hugo Gómez se convirtió en el primer eliminado oficial de MasterChef Celebrity Colombia 2026, una decisión que sorprendió a muchos seguidores del programa y abrió la competencia para los 23 famosos que continúan en busca del título.

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