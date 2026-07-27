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Video | Ladrones se están haciendo pasar por turistas para saquear Airbnb's en Cartagena

Los ladrones habrían aprovechado la ausencia de los propietarios para ingresar y llevarse varios objetos de valor.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
07:02 a. m.
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Una nueva modalidad de robo salió a la luz en Cartagena, luego de que se identificara cómo los delincuentes ahora se están haciendo pasar por turistas para alquilar apartamentos por cortos periodos y, posteriormente, ingresar a llevarse todos los objetos de valor.

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Uno de estos casos ocurrió en el barrio Torices, un sector frecuentado por turistas debido a su cercanía con el Centro Histórico y las zonas de playa.

El robo dejó pérdidas superiores a 20 millones de pesos.

Ladrones están alquilando Airbnb's para robar en Cartagena

Según la denuncia conocida por Noticias RCN, los delincuentes habrían aprovechado que los propietarios del apartamento no se encontraban en el lugar.

Al parecer, forzaron la chapa de la vivienda y lograron ingresar. Una vez dentro, de llevaron diferentes objetos de valor, entre ellos joyas y otros elementos que se encontraban en el inmueble.

El robo generó preocupación entre los propietarios de las copropiedades, quienes temen que los delincuentes estén utilizando los alquileres de corta duración para conocer los movimientos de los residentes y encontrar oportunidades para cometer estos delitos.

Habitantes denuncian robos en sector turístico de Cartagena

El barrio Torices es un sector de gran movimiento turístico. Su ubicación, cercana al Centro Histórico y a las zonas de playa, lo convierte en un lugar con alta circulación de visitantes y apartamentos destinados a alquileres de corta duración.

Sin embargo, los habitantes aseguran que la inseguridad es una preocupación constante.

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Roberto Ricardo, habitante de Cartagena, manifestó su preocupación por la respuesta de las autoridades ante las denuncias.

La Policía la llama a uno, viene, demora para venir. Lo demás, la inseguridad lo es, no hay seguridad por ningún lado, a la hora que sea, puede ser en la mañana, puede ser al mediodía y en la tarde. Es una inseguridad que no puede uno confiar en nada.

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