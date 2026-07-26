CAF anunció 9 mil millones de dólares para Colombia y advirtió sobre un gran desafío para el nuevo Gobierno

A pocos días del inicio del nuevo Gobierno, Colombia enfrenta varios desafíos: una compleja situación fiscal, problemas de seguridad y la necesidad de impulsar el crecimiento económico.

En medio de este panorama, la CAF anunció que pondrá a disposición del país un piso de financiamiento de 9.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

El anuncio fue hecho por Sergio Díaz-Granados, presidente del banco multilateral, después de una reunión con el gobierno electo, el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

¿Por qué la CAF decidió duplicar su financiamiento para Colombia?

Sergio Díaz-Granados explicó que los 9.000 millones de dólares representan prácticamente el doble de lo que la CAF ha financiado en Colombia durante los últimos ocho años.

El presidente del organismo aseguró que la estrategia busca ampliar los canales de financiación y llegar a más regiones del país.

La intención, dijo, es que el financiamiento y el conocimiento del banco tengan una mayor presencia en los territorios, especialmente en las zonas más pobres.

Díaz-Granados aseguró que ya comenzaron a trabajar con el presidente electo Abelardo de la Espriella y puso como ejemplo la intervención que se busca impulsar en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

¿Qué proyecto se quiere impulsar en la Ciénaga Grande de Santa Marta?

El presidente de la CAF explicó que existe una alianza con el cantante Carlos Vives y su fundación para trabajar en la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Según Díaz-Granados, ya existe un diagnóstico sobre las necesidades de la zona y el nuevo gobierno habría expresado su compromiso con el proyecto.

La propuesta busca convertir este ecosistema en un laboratorio de transformación para el país durante los próximos cuatro años.

El objetivo es que la inversión y el conocimiento permitan avanzar en soluciones para una de las zonas más importantes del Caribe colombiano.

¿Cuál es el principal riesgo que debería atender el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Ante la pregunta sobre el desafío prioritario para el próximo presidente, Sergio Díaz-Granados puso sobre la mesa una preocupación específica: la seguridad energética del país.

El presidente de la CAF advirtió sobre los riesgos relacionados con el fenómeno de El Niño y la posibilidad de que un evento climático afecte la generación de energía.

Su advertencia es clara: Colombia no puede darse el lujo de enfrentar apagones que paralicen al país.

Díaz-Granados recordó que en los últimos años varios países de América Latina han enfrentado graves impactos económicos por fenómenos naturales.

Por eso, considera que Colombia debe anticiparse y fortalecer desde ahora su capacidad de generación.

¿Qué inversión se anunció para aumentar la generación de energía?

Durante la jornada, la CAF firmó un acuerdo por 100 millones de dólares destinados a generación de energía. La entidad también aseguró que quiere continuar aumentando su capacidad de financiación para este sector.

Díaz-Granados señaló que existe una oportunidad de trabajar con EPM en Antioquia para impulsar una mayor generación y preparar al país frente a eventuales crisis energéticas.