Médicos voluntarios instalaron hospital en Cali para atender afectados por colapso de edificio

Varios voluntarios médicos instalaron un hospital de campaña en el barrio Nuevo Rey de Cali, a pocas cuadras de las Torres de Limonar, edificio que colapsó recientemente dejando numerosas víctimas.

Médicos voluntarios instalaron hospital en Cali

La iniciativa, que opera las 24 horas del día, reúne el esfuerzo de dos fundaciones y entre 50 a 70 personas por turno que brindan atención médica y apoyo psicológico a la comunidad afectada.

El hospital provisional cuenta con instalaciones básicas que incluyen camillas, una farmacia improvisada y carpas donde se almacenan alimentos y suministros médicos.

“Hay muchos que vienen de afuera y quieren hacer turnos de más de 25 horas, duermen en las carpas aquí mismo”, aseguró María Martínez, coordinadora operativa de la Fundación Ángeles Por Colombia.

Los profesionales que trabajan en el lugar atienden tanto a habitantes de la zona como a rescatistas heridos durante las labores de búsqueda. "Muchos de los rescatistas que vienen del punto que está aquí en Torres de Limonar vienen a pasar la noche acá, ya que ellos viven lejos y con el tema del toque de queda no podían transitar", indicó David Vernaza, presidente de las Juntas de Acción Comunal.

El componente de salud mental ha sido prioritario en la atención. Psicólogos llegados desde Bogotá trabajan con las víctimas que enfrentan situaciones traumáticas.

"La salud mental es un tema muy importante aquí, no podemos dejarla de un lado", afirmaron los especialistas. Una psicóloga relató el caso de una mujer que perdió su vivienda: "estaba sentada prácticamente sobre las piedras y no quería subir al pueblo porque siempre nos decía que fue pobre toda su vida y ahora no tenía nada, que ya no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de nada".

El hospital requiere medicamentos con fecha de vencimiento no posterior a noviembre de 2026, vaselina, insumos de bioseguridad como bolsas rojas, gafas de protección, paños húmedos y jabón líquido, entre otros elementos esenciales para continuar las labores asistenciales.

Los profesionales también reciben apoyo psicológico, pues el impacto emocional de las historias que enfrentan afecta su bienestar.

En cada cambio de turno realizan actividades para despejar la mente de las situaciones difíciles que presencian diariamente.

El personal médico opera en tres turnos: mañana, tarde y noche, manteniendo la atención continua pese a las lluvias constantes que afectan la ciudad de Cali.