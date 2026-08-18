Golpe al Frente Oliver Sinisterra: incautan explosivos y capturan a cinco personas

Una operación de las autoridades permitió dar un nuevo golpe al Frente Oliver Sinisterra Tumaco, Nariño.

Cinco personas, señaladas de pertenecer a esta estructura criminal, fueron capturadas en flagrancia y durante el procedimiento se encontró una importante cantidad de armas, explosivos y munición.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Armada Nacional.

Incautaron explosivos, armas y munición

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 20 barras de pentolita, dos pistolas, dos proveedores para estas armas, tres proveedores para fusil, dos granadas de fragmentación y 46 cartuchos calibre 5,56 milímetros.

También fue incautado material que, según las autoridades, estaría relacionado con las actividades de la estructura criminal.

Entre los capturados estaría alias Chepa

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, entre los cinco capturados estaría un hombre conocido con el alias de Chepa, quien es señalado como presunto cabecilla de una comisión del grupo armado en el sector de Mataje.

Las autoridades lo relacionan con labores destinadas a conseguir, almacenar y trasladar armas y explosivos para fortalecer la capacidad de la organización criminal.

El coronel Billy Ferney Lizarazo, comandante del Departamento de Policía Nariño, destacó el resultado de la operación y aseguró que las acciones continuarán en el territorio para enfrentar a las estructuras criminales.

“Este resultado representa afectación directa a su capacidad armada y logística”, señaló el oficial y explicó que el objetivo es impedir que estos elementos sean utilizados para cometer acciones contra los habitantes de Tumaco.

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Los capturados quedaron a disposición de las autoridades

Las cinco personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente junto con el material incautado, para que avance el proceso de judicialización y se determine su responsabilidad individual frente a los hechos investigados.