Comparendos a vehículos con ayuda humanitaria no tendrán trámite ni multa, según la ANI

Los vehículos que transportan ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto tendrán medidas excepcionales para facilitar sus desplazamientos por las carreteras del país.

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que los comparendos impuestos recientemente a dos automotores que llevaban ayudas no tendrán trámite ni se cobrará la multa, tras una determinación del Ministerio de Transporte.

Comparendos a vehículos con ayuda humanitaria: ¿qué ocurrió?

Uno de los casos se presentó el domingo 16 de agosto en la estación de pesaje de Cocora, ubicada en el proyecto vial Girardot–Ibagué–Cajamarca (GICA). Allí se generó un comparendo por sobrepeso a un vehículo que transportaba ayuda humanitaria con destino a Pereira.

Según explicó la ANI, debido a la normatividad vigente, la infracción generó automáticamente una multa. Sin embargo, inicialmente se determinó que el concesionario asumiría directamente el valor como apoyo a la medida humanitaria.

Un segundo caso ocurrió en Planeta Rica, Córdoba, dentro de la jurisdicción de la concesión Ruta del Mar. Otro vehículo que llevaba ayuda para los damnificados recibió un comparendo.

Frente a esta situación, la ANI indicó que se actuaría en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), atendiendo la instrucción del Ministerio de Transporte “de no adelantar procedimientos ni imposiciones de multa”.

Ministerio de Transporte tomó decisión sobre las multas

Ante los casos conocidos, el Ministerio de Transporte determinó que, teniendo en cuenta el carácter humanitario de estos desplazamientos, los comparendos impuestos a estos vehículos no tendrán trámite y tampoco se cobrará la multa.

La decisión busca evitar obstáculos para quienes están movilizando alimentos, agua, ropa, elementos de aseo y otros artículos destinados a las comunidades damnificadas por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

La ANI agregó que trabajará junto con los concesionarios para comunicar las medidas excepcionales adoptadas durante la emergencia.

La información será divulgada entre los equipos que trabajan en peajes, estaciones de pesaje y diferentes puntos de control, con el propósito de garantizar el paso de los vehículos y que las ayudas puedan llegar oportunamente a las poblaciones que las necesitan.ff