Tiroteo en colegio de Filipinas dejó dos muertos y fue transmitido en vivo

Un nuevo caso de violencia conmociona a Filipinas. Un estudiante de un colegio católico del sur del país transmitió en vivo por redes sociales el momento en que atacó con un arma de fuego dentro de la institución y, posteriormente, se quitó la vida.

El hecho ocurrió este martes en el Ateneo de Zamboanga, una institución educativa privada y católica ubicada en la ciudad de Zamboanga, en la isla de Mindanao.

De acuerdo con las autoridades, el estudiante ingresó a un aula donde se encontraba una de las víctimas y abrió fuego. Después, se dirigió hasta el quinto piso del colegio, donde se disparó a sí mismo.

“Lo que sabemos hasta ahora es que el atacante fue al aula de la víctima, disparó y después subió al quinto piso, donde se disparó”, explicó Shella Chang, portavoz de la policía regional, a la agencia AFP.

El ataque quedó registrado en redes sociales

El secretario del Interior de Filipinas, Victor Remulla, confirmó que el estudiante, que cursaba noveno año, transmitió el ataque en vivo a través de Facebook. La cuenta utilizada posteriormente fue desactivada.

En las imágenes que comenzaron a circular en medios locales se observa al atacante avanzar por uno de los pasillos del colegio mientras porta un arma. Posteriormente, entra a un aula y realiza varios disparos.

El video también muestra a estudiantes vestidos con sus uniformes escolares corriendo y gritando mientras intentan salir del lugar.

Las autoridades no han establecido por el momento cuántas personas pudieron resultar heridas durante el ataque.

Dos personas murieron

La institución educativa confirmó que el hecho dejó dos personas muertas. El padre Guillrey Andal, presidente del Ateneo de Zamboanga, expresó su tristeza por lo ocurrido y aseguró que el colegio está colaborando con las autoridades en la investigación.

La Policía busca establecer qué llevó al estudiante a cometer el ataque, además de determinar quién era el propietario de las armas utilizadas y cómo logró ingresarlas al plantel educativo.

El alcalde de Zamboanga, Khymer Olaso, aseguró que el estudiante llevaba un arma de alto calibre y una pistola calibre 45.

Según el funcionario, las primeras imágenes de la investigación muestran que el atacante habría intentado dispararle inicialmente a un profesor que se encontraba sentado en una mesa.

Al parecer, no logró alcanzarlo y posteriormente ingresó a otra aula, donde disparó contra un estudiante.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las edades del atacante ni de la víctima.