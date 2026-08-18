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Edwin Cardona reveló el desplante que vivió antes de Rusia 2018

Edwin Cardona recordó cómo se enteró de que no iría al Mundial 2018.

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Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
08:14 a. m.
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Edwin Cardona recordó el episodio que terminó dejándolo fuera del Mundial de Rusia 2018, pese a que, según contó, previamente le habían asegurado que estaría en la convocatoria de la Selección Colombia. El volante relató cómo recibió la noticia y el impacto que tuvo en ese momento.

¿Qué le dijeron a Edwin Cardona antes del Mundial 2018?

Durante una entrevista en el programa Juampis Live Show, de Alejandro Riaño, Cardona habló sobre uno de los capítulos más difíciles que vivió durante su carrera con la Selección Colombia.

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El futbolista aseguró que tenía la certeza de que haría parte del grupo que viajaría a Rusia, debido a que, según su versión, dentro de la Selección ya le habían dado la palabra de que estaría en la lista definitiva.

A mí me habían dado la palabra de que iba a ir al Mundial 2018, y por eso mi equipo me dio vacaciones, relató el jugador.

La situación hizo que Cardona se preparara para afrontar la Copa del Mundo con Colombia. Sin embargo, la decisión final del cuerpo técnico fue diferente y su nombre no apareció entre los convocados.

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En ese momento, José Néstor Pékerman era el entrenador de la Selección Colombia, que venía de disputar el Mundial de Brasil 2014 y se preparaba para una nueva participación en la máxima competición internacional.

¿Cómo se enteró Cardona de que no iría a Rusia 2018?

El relato del futbolista también llamó la atención por la manera en que recibió la noticia.

Cardona contó que se encontraba conduciendo cuando recibió una llamada desde un número que no tenía registrado. Fue durante esa conversación cuando le informaron que finalmente no estaría en el Mundial.

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La noticia, según recordó, lo tomó completamente por sorpresa.

Cuando me llamaron a decirme que no iba, fue de un número desconocido, fue tal la sorpresa que solté el volante del carro que iba manejando, aseguró.

El volante había formado parte del proceso de la Selección Colombia y llegaba con experiencia internacional, pero finalmente quedó por fuera de la convocatoria para Rusia.

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