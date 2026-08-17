¿Por qué salen las canas? La ciencia explica qué hace que el cabello pierda su color

Hay quienes encuentran su primera cana a los 20 años y otros que llegan a los 40 o 50 sin prácticamente ninguna. Incluso hay personas que, después de atravesar una etapa de mucho estrés, aseguran haber notado que su cabello comenzó a encanecer más rápido.

Pero, ¿qué hace realmente que un cabello que antes era negro, castaño o rubio termine volviéndose blanco?

La explicación está dentro del propio folículo piloso, específicamente en unas células encargadas de producir melanina, el pigmento que le da color al cabello.

¿Qué hace que el cabello tenga color?

El color del cabello depende principalmente de un pigmento llamado melanina. Esta sustancia es producida por unas células especializadas llamadas melanocitos, que se encuentran dentro del folículo piloso.

Mientras estas células funcionan adecuadamente, el cabello recibe pigmento durante su crecimiento. Por eso puede aparecer negro, castaño, rubio o con diferentes tonalidades dependiendo de la cantidad y el tipo de melanina producido.

Pero el proceso cambia cuando los melanocitos comienzan a deteriorarse.

¿Por qué una persona puede encanecer antes que otra?

La respuesta está, en buena medida, en la genética, puesto que no existe una edad exacta en la que todas las personas comiencen a tener canas. Algunas pueden presentarlas desde edades tempranas, mientras que otras conservan su color natural durante décadas.

La edad a la que los padres comenzaron a encanecer puede dar una pista sobre cuándo podría ocurrir algo similar en sus hijos.

Por eso, si una persona tiene muchas canas siendo joven, no necesariamente significa que tenga una enfermedad o que su cuerpo esté envejeciendo de manera anormal.

¿Es verdad que el estrés produce canas?

Durante mucho tiempo se pensó que las canas provocadas por el estrés eran solamente una historia popular. Sin embargo, investigaciones científicas han encontrado una relación entre el estrés y el agotamiento de ciertas células encargadas de mantener la pigmentación del cabello.

Un estudio publicado en Nature encontró, en modelos animales, que el estrés agudo podía afectar las células madre de melanocitos, que participan en la producción de pigmento.

Pero esto no significa que una discusión, una semana difícil o una noche sin dormir vaya a convertir el cabello en blanco de un día para otro.

El proceso es mucho más complejo y depende también de factores genéticos y biológicos.

¿Por qué una cana no vuelve a ponerse negra?

Una vez que un folículo pierde buena parte de su capacidad para producir pigmento, los nuevos cabellos que genera pueden crecer grises o blancos. Por eso, arrancar una cana no hace que aparezcan más.

Si se arranca un cabello blanco, volverá a crecer desde el mismo folículo, y si ese folículo continúa produciendo poco o ningún pigmento, probablemente volverá a aparecer una cana.

Lo que sí puede ocurrir es que con el tiempo otros folículos comiencen también a perder pigmentación.

¿Se puede evitar que aparezcan las canas?

Por ahora, no existe un método científicamente comprobado que permita detener de manera general el proceso natural de encanecimiento. Los tintes pueden cambiar el aspecto del cabello, pero no detienen el proceso biológico que ocurre dentro del folículo.