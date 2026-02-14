Megaoperativo en Cali destapó red dedicada a instrumentalizar menores para vender estupefacientes

El barrio Sucre, en el centro de Cali, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del Valle del Cauca, pues sus habitantes manifiestan vivir con constante miedo ante una red de ilegalidad que golpea, sobre todo, a los menores que habitan allí.

Por medio de un megaoperativo, las autoridades no solo encontraron un sin fin de armas, sino todo un modus operandi que incluye la instrumentalización desde habitantes de calle hasta niños.

¿Qué se encontró en el megaoperativo?

En las entrañas de este barrio se concentran la mayor cantidad de delitos cometidos en la zona céntrica de la ciudad, pues en el último año 20 personas fueron capturadas. Este territorio se ha convertido en sinónimo de delincuencia en donde la extorsión y el terrorismo son la constante día a día.

“Esta zona céntrica de la ciudad está afectada por todo lo que son los hurtos a personas especialmente son personas que se ven afectadas por el hurto a celular”, manifestó Andrés Arias, comandante de Policía en Cali.

Por medio del megaoperativo, que tuvo una duración aproximada de 18 horas, se logró la incautación de más de 100 navajas, cuchillos y el desmantelamiento de economías ilegales a raíz del consumo excesivo de estupefacientes.

"Tuvimos un objetivo claro que era ir por los lugares de máquinas de juego irregulares que se presentan en la ciudad. Estos son puntos de concentración de lesiones, riñas y donde se permite el consumo de sustancias que nos han dejado hechos de vida en estas zonas", explicó Natalia Zuluaga, subsecretaria de seguridad en Cali.

Este es uno de los puntos identificados por las autoridades como uno de los lugares de consumo excesivo de sustancias estupefacientes. Aquí fueron incautadas varias armas blancas y varios rezagos de lo que es el consumo de droga en el centro de la ciudad.

Alerta por la instrumentalización de menores

Según los hallazgos de las autoridades, los niños y niñas son las principales víctimas de los delincuentes ya que estos no solamente están siendo instrumentalizados para consumir, sino también para vender este tipo de sustancias. Es por esto que, por medio de estas intervenciones, las autoridades buscan dar con los “actores criminales”.

Finalmente, las autoridades dieron a conocer que otro de los objetivos de esta operación fue dar con una presunta banda que, dentro de su modus operandi, tiene como objetivo instrumentalizar habitantes de calle para el hurto de autopartes.