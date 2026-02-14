Regla de oro: así se realiza el mantenimiento al ARC Simón Bolívar en el hielo antártico

A 71 días de haber iniciado la gran expedición del Buque ARC Simón Bolívar, el equipo de trabajo de Noticias RCN y su tripulación ha registrado, de manera milimétrica, todo lo que ocurre desde el continente más extremo del planeta. Por esto, como regla de oro, la prevención es fundamental para que el buque pueda continuar con su labor científica.

Una de las piezas del sistema de motor del ARC requería intervención técnica especializada, un procedimiento necesario para el rendimiento del buque en las extremas condiciones del viaje. Por esto, expertos llegaron junto a la pieza para comenzar con la titánica maniobra.

¿Cómo se llevó a cabo el mantenimiento?

Desde Punta Arenas, los expertos fueron recogidos en helicóptero. Desde el cuarto de máquinas, considerado como el corazón técnico de la misión, se llevó a cabo el desmontaje controlado, revisión de parámetros, sustitución y ajuste de la pieza.

Según el jefe de máquinas del ARC, este procedimiento consistió en un mantenimiento correctivo de la membrana del motor propulsor con el fin de mantener el motor al 100%.

Durante dos días, los ingenieros trabajaron sin interrupción para llevar a cabo todas las operaciones necesarias con la pieza fundamental.

“Este trabajo que se realizó al motor propulsor número uno es bastante complejo porque en caso de que no se realice de manera correcta puede incidir en su mal funcionamiento y mala alineación”, explicó José Pantaleón Sánchez, técnico motorista del ARC Simón Bolívar.

¿Cuál es el objetivo de este mantenimiento?

Con este trabajo se busca asegurar que el buque mantenga su capacidad operativa en uno de los entornos más exigentes del mundo. Este proceso también incluyó pruebas de funcionamiento, monitoreo de temperatura, precisión y respuesta del sistema.

Así mismo, el trabajo se realizó con el objetivo de optimizar el buque durante su recorrido por el estrecho denominado como “Paso Drake”, que separa América del Sur de la Antártida.

Finalmente, el motor volvió a operar dentro de sus parámetros óptimos y el cronograma científico continúa para que el ARC siga avanzando entre glaciares.