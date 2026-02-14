Menor de dos años habría sido abusada por la expareja de su madre en Bogotá

Un indignante hecho se presentó el pasado 8 de febrero, en la localidad de Fontibón, en donde un hombre habría abusado sexualmente de una menor de dos años. Según las autoridades, el sujeto sería la expareja de la madre de la víctima, quien informó a la Policía sobre lo ocurrido.

¿Cómo se encuentra la menor?

Según el relato dado a las autoridades, la madre de la pequeña habría salido de su vivienda para realizar diligencias en una zona cercana a su residencia. No obstante, al llegar nuevamente al lugar logró evidenciar los hechos. De manera inmediata decidió contactar a las autoridades, por medio de la línea de emergencia, quienes capturaron al hombre en flagrancia.

“Es primordial que esté la denuncia por parte de la progenitora, quien es testigo presencial de los hechos y que nos ayuda mediante un plan metodológico con Fiscalía General de la Nación para la audiencia de imputación de cargos al ciudadano”, explicó el comandante de Policía García.

La menor fue trasladada sobre la medianoche, del mismo día, al Hospital de Fontibón en donde todavía permanece. Según las autoridades, su madre también se encuentra recibiendo apoyo psicosocial.

¿Qué ocurrió con el presunto abusador?

Así mismo, el proceso judicial ya se encuentra en curso contra el hombre de 35 años por lo que este ya tiene medida preventiva de la libertad por el delito de acceso carnal violento con menor de catorce años.

El sujeto permanece bajo custodia de las autoridades en la Estación de Policía de Fontibón. También, el comandante dio a conocer que ya se solicitó carcelaria para trasladar al sujeto.

Cifras por abuso a menores en Bogotá

En 2025 se registraron 2.125 casos de delitos sexuales contra menores en la capital, esto significa un promedio de seis casos al día.

Por esto, las autoridades instan a la ciudadanía a reportar este tipo de casos por medio de la línea de emergencia 123 o la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.