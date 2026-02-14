Murió actor de 'La vendedora de rosas': Lady Tabares confirmó la triste noticia

La nostalgia volvió a golpear a los seguidores del cine colombiano. Uno de los actores de la emblemática película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria, falleció recientemente.

La noticia fue confirmada por la propia Lady Tabares a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor por la partida de quien fuera su compañero en el rodaje.

Se trata de Jhon Freddy Ríos, recordado por interpretar a ‘Chocolatina’, uno de los personajes que retrató con crudeza la realidad de los niños en las calles de Medellín en los años noventa.

El mensaje de Lady Tabares que conmovió a los seguidores

Lady Tabares, también conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, compartió la noticia mediante historias en Instagram.

“Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz”, expresó inicialmente.

En otra publicación, agregó: “Familia, hoy el día es triste, y por ese amor que le han tenido a la película ‘La Vendedora de Rosas’, tengo que decirles con tristeza que nuestro compañero Jhon Freddy Ríos, quien desempeñó el papel de ‘Chocolatina’ ha fallecido. Se ha ido a los brazos del señor, que descanse en paz”.

Sus palabras generaron una ola de mensajes de solidaridad y recuerdos alrededor de una cinta que marcó a toda una generación.

Un destino marcado por la dureza de la vida real

Jhon Freddy Ríos fue uno de los jóvenes acogidos por Gaviria para contar, desde su propia experiencia, la realidad de la vida en las calles. Su actuación se construyó desde la autenticidad y el dolor de un contexto social complejo.

Tras el reconocimiento internacional de la película, su vida dio un giro trágico. Un ataque armado lo dejó en silla de ruedas y, con el paso de los años, volvió a enfrentar condiciones de vulnerabilidad.

Su muerte se suma a otros episodios dolorosos dentro del elenco, como el asesinato de Giovanni Quiroz, ‘El Zarco’, en 2000, y el fallecimiento de Anderson, quien murió a los 17 años.

La partida de ‘Chocolatina’ revive la memoria de una película que sigue siendo espejo de una realidad que, tristemente, aún persiste.