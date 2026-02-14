CANAL RCN
Colombia

Murió actor de 'La vendedora de rosas': Lady Tabares confirmó la triste noticia

Lady Tabares confirmó la muerte de Jhon Freddy Ríos, recordado como ‘Chocolatina’ en La vendedora de rosas. El emotivo mensaje de la actriz conmovió a los seguidores del filme.

Lady Tabares confirmó muerte de actor de La Vendedora de Rosas
Foto: RCN

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La nostalgia volvió a golpear a los seguidores del cine colombiano. Uno de los actores de la emblemática película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria, falleció recientemente.

Preocupación por Lady Tabares: en medio de lágrimas, dejó un alarmante mensaje en redes sociales
RELACIONADO

Preocupación por Lady Tabares: en medio de lágrimas, dejó un alarmante mensaje en redes sociales

La noticia fue confirmada por la propia Lady Tabares a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor por la partida de quien fuera su compañero en el rodaje.

Se trata de Jhon Freddy Ríos, recordado por interpretar a ‘Chocolatina’, uno de los personajes que retrató con crudeza la realidad de los niños en las calles de Medellín en los años noventa.

El mensaje de Lady Tabares que conmovió a los seguidores

Lady Tabares, también conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, compartió la noticia mediante historias en Instagram.

'La Vendedora de Rosas' recibirá casa por cárcel
RELACIONADO

'La Vendedora de Rosas' recibirá casa por cárcel

“Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz”, expresó inicialmente.

En otra publicación, agregó: “Familia, hoy el día es triste, y por ese amor que le han tenido a la película ‘La Vendedora de Rosas’, tengo que decirles con tristeza que nuestro compañero Jhon Freddy Ríos, quien desempeñó el papel de ‘Chocolatina’ ha fallecido. Se ha ido a los brazos del señor, que descanse en paz”.

Sus palabras generaron una ola de mensajes de solidaridad y recuerdos alrededor de una cinta que marcó a toda una generación.

Un destino marcado por la dureza de la vida real

Jhon Freddy Ríos fue uno de los jóvenes acogidos por Gaviria para contar, desde su propia experiencia, la realidad de la vida en las calles. Su actuación se construyó desde la autenticidad y el dolor de un contexto social complejo.

Lady Tabares le envía un mensaje de fuerza a ‘Epa Colombia’ al conocer su situación legal
RELACIONADO

Lady Tabares le envía un mensaje de fuerza a ‘Epa Colombia’ al conocer su situación legal

Tras el reconocimiento internacional de la película, su vida dio un giro trágico. Un ataque armado lo dejó en silla de ruedas y, con el paso de los años, volvió a enfrentar condiciones de vulnerabilidad.

Su muerte se suma a otros episodios dolorosos dentro del elenco, como el asesinato de Giovanni Quiroz, ‘El Zarco’, en 2000, y el fallecimiento de Anderson, quien murió a los 17 años.

La partida de ‘Chocolatina’ revive la memoria de una película que sigue siendo espejo de una realidad que, tristemente, aún persiste.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Regla de oro: así se realiza el mantenimiento al ARC Simón Bolívar en el hielo antártico

Bucaramanga

VIDEO | Fingieron ser clientes y asesinaron a sangre fría a comerciante en Santander

Gobierno Nacional

Los millonarios contratos de la madre y el hermano de la ministra de Cultura con el Estado: esto respondió

Otras Noticias

Tecnología

Niños colombianos pasan más de 9 horas diarias frente a pantallas, expertos alertan por consecuencias en su desarrollo

Especialistas recomiendan evitar pantallas hasta los seis años y limitar uso a una hora diaria para prevenir problemas de desarrollo neurológico.

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega le habló de frente a los hinchas de Santa Fe: "Todo lo quieren volver polémica"

Hugo Rodallega respondió a los hinchas de Santa Fe tras la polémica por sus palabras sobre América de Cali.

Cuba

Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026

Artistas

Pareja de Blessd tomó drástica decisión tras rumores de infidelidad por parte del cantante