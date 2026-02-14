CANAL RCN
Impacto directo: James Rodríguez llegó a Minnesota y así se dispararon sus seguidores

James Rodríguez se convirtió en jugador de Minnesota United y desde ese momento, los seguidores del club se dispararon.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

febrero 14 de 2026
06:33 p. m.
La llegada de James Rodríguez al Minnesota United ya empieza a dar resultados, incluso antes de que el mediocampista colombiano debute oficialmente en la Major League Soccer. A tan solo un par de semanas de haber sido anunciado como refuerzo del club estadounidense, el impacto del cucuteño se ha reflejado de inmediato en el crecimiento mediático y la visibilidad internacional de la institución.

El fichaje de James generó expectativa no solo entre los aficionados del equipo, sino también entre seguidores del fútbol en distintos países, especialmente en Colombia y otras regiones de Latinoamérica. La presencia de un jugador con su trayectoria, experiencia en el fútbol europeo y recorrido en selecciones nacionales, ha colocado a Minnesota United en el centro de la conversación deportiva en redes sociales.

Un crecimiento acelerado en redes sociales

Uno de los indicadores más claros del impacto de James ha sido el crecimiento de la cuenta oficial de Instagram del club. Antes de que el colombiano fuera anunciado, el equipo contaba con cerca de 135.000 seguidores, una cifra modesta si se compara con otros clubes de la liga.

Sin embargo, en cuestión de días, la situación cambió de forma notable. Con la confirmación del fichaje y la exposición mediática que genera el volante, el número de seguidores se disparó hasta acercarse a los 300.000, prácticamente duplicando su base en menos de dos semanas.

Este aumento refleja el arrastre internacional del jugador y la capacidad que tiene para atraer la atención de nuevos aficionados, patrocinadores y medios de comunicación. Para un club como Minnesota United, que no figura entre los más tradicionales de la MLS, la llegada de una estrella de talla mundial representa una oportunidad importante para expandir su marca.

Expectativa por su debut en la MLS

Mientras el impacto fuera de la cancha ya es evidente, dentro del terreno de juego la expectativa sigue creciendo. El debut oficial de James con su nuevo equipo podría darse el fin de semana del 21 de febrero, cuando la MLS dé inicio a su nueva temporada y Minnesota tenga acción.

La hinchada del club espera con ilusión ver al colombiano en el campo, confiando en que su calidad técnica, visión de juego y experiencia internacional puedan marcar diferencias en el campeonato. El propio entorno del equipo ha destacado la influencia positiva que ha tenido el mediocampista desde su llegada, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Así, sin haber disputado un solo minuto oficial, James Rodríguez ya comienza a dejar huella en Minnesota United. Su fichaje no solo ha elevado el perfil del club, sino que también ha despertado una nueva ola de interés alrededor del equipo, que ahora aguarda con entusiasmo el debut de su nueva figura.

